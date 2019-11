Governo | Conte | ‘su ‘caso Fiber’ ricostruzioni distorte e lontane da realtà’

Governo : Conte - ‘incontro con Di Maio e Salvini quando parere su caso Fiber già chiuso’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Ho accettato l’incarico di redigere il parere per la società Fiber 4.0 quando non ancora ero stato designato presidente del Consiglio, in un momento in cui io stesso non potevo immaginare che di lì a poco sarebbe nato un esecutivo da me presieduto, che poi sarebbe stato chiamato a decidere sull’esercizio o meno della cosiddetta Golden Power con riguardo all’operazione ...

Governo : Conte - ‘mai incontrato amministratori e azionisti - compreso Mincione’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Mai incontrato Raffaele Mincione, né gli amministratori o gli azionisti di Fiber 4.0, la società al centro dell’informativa del premier, Giuseppe Conte, nell’Aula della Camera. “Nei primi giorni del maggio 2018 – spiega il presidente del Consiglio – quando ancora svolgevo la professione di avvocato e non ero stato ancora designato Presidente del Consiglio (ricordo, in ...

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Arrivando alla Camera per l'informativo sul cosiddetto 'caso Fiber', il premier Giuseppe Conte si è intrattenuto per un colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico presso la sala del Governo a Montecitorio.

Ilva - la Lega contesta il Governo : cori e cartelli - caos totale al Senato : Al Senato, è stata bocciata la richiesta di informativa avanzata nei confronti del premier, Giuseppe Conte, chiamato dalla Lega di Matteo Salvini a rispondere del caso-Ilva. Bocche cucite, insomma, su una vicenda che può mettere in ginocchio Taranto e deprimere ulteriormente il Mezzogiorno. E dopo l

Ex Ilva : linea dura Conte con Mittal - ma scudo divide Governo/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Di reintrodurla ora, anche con una forma più morbida, “non se ne parla proprio”, è la convinzione che circola nel M5S, che rimprovera al governo di cui fa parte la linea ondivaga sulla questione, “spia di una mancanza di indirizzo politico”, lamentano in molti. Cambiare di nuovo strategia, cedendo alle richieste di AncelorMittal, rischierebbe di far implodere il gruppo parlamentare, mentre si ...

Ex Ilva : linea dura Conte con Mittal - ma scudo divide Governo/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Il M5S non vuole arretrare di un passo -“salta il gruppo se si tocca lo scudo”, ragiona una fonte di primo livello- mentre Italia Viva annuncia un emendamento al dl fisco per reintrodurlo e il Pd lascia intendere di condividere la linea. Sullo sfondo Matteo Salvini attacca rosicchiando consenso, il timore diffuso nelle forze di maggioranza.Domani stesso, dopo il vertice con AncelorMittal, Conte farà il punto ...

Ex Ilva : linea dura Conte con Mittal - ma scudo divide Governo/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – Renzi va giù dritto e accelera. “Credo che si possa agevolmente recuperare la questione dello scudo penale anche con un emendamento al Decreto fiscale che sta per arrivare in Parlamento (lo ha già preparato la collega Lella Paita e lo firmeranno molti di noi)”, annuncia nella sua enws l’ex premier. Per poi mettere in chiaro successivamente di essere dalla parte di Conte e di voler “togliere ...

Ex Ilva : linea dura Conte con Mittal - ma scudo divide Governo/Adnkronos : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Sta studiando le carte il premier Giuseppe Conte, dopo aver visto piombare sulla propria scrivania lo scottante dossier sull’ex Ilva, con il colosso franco-indiano, AncelorMittal, che annuncia la ‘ritirata’ tra appena 30 giorni, con 10mila posti di lavoro a rischio e una frenata sul Pil che rischia di mettere in ginocchio l’economia italiana. Una mina che il governo intende ...

Giustizia : potenziato organico tribunale Termini Imerese - l’impegno del Governo Conte (2) : (Adnkronos) – “Il tribunale – sottolinea la senatrice pentastellata Campagna – viene investito da una domanda di Giustizia che proviene da un territorio di 62 comuni per circa 400mila persone. Il trasferimento della competenza territoriale di molte sezioni distaccate a questo tribunale ha comportato un rallentamento ed intasamento dei procedimenti civili e penali pendenti, divenuti numerosi rispetto alla propria ...

Giustizia : potenziato organico tribunale Termini Imerese - l’impegno del Governo Conte : Palermo, 5 nov. (Adnkronos) – Sarà potenziato l’organico del tribunale di Termini Imerese, in provincia di Palermo. L’impegno arriva direttamente da Roma dove questa mattina il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi, il deputato regionale Luigi Sunseri e la senatrice Antonella Campagna hanno incontrato il presidente del tribunale di Termini Raimondo Loforti, il presidente del Consiglio dell’Ordine degli ...

Ex Ilva - Conte : “Inaccettabile posizione di ArcelorMittal - Governo vuole mantenere livelli occupazionali” : “La posizione espressa oggi da ArcelorMittal è inaccettabile, il governo è determinato nel voler mantenere i livelli occupazionali attuali“. A dirlo, di fronte ai sindacati riuniti a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo l’annuncio della multinazionale di voler abbandonare il sito produttivo di Taranto. L'articolo Ex Ilva, Conte: “Inaccettabile posizione di ArcelorMittal, governo vuole ...

Governo : Salvini - ‘al posto di Conte vedo elezioni non Draghi’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Al posto di Conte vedo le elezioni. vedo un nuovo Parlamento che elegge un nuovo Governo, con un presidente del Consiglio del popolo italiano. Poi, non penso che Draghi da abusivo entrerebbe al posto di un altro abusivo. Ci son le elezioni, la via maestra sono le elezioni”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ad una domanda di Alessandro Poggi per la ...