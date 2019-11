Gol Vecino | che Inter a Dortmund! I nerazzurri raddoppiano con il centrocampista VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Gol– Che bella! Istanno dominando in Germania. Dortmund KO all'vallo: 0-2 davanti ai propri tifosi (ricordiamo, nessuna sconfitta casalinga in questa stagione tra campionato e coppe). I gol sono ad apertura e chiusura di prima frazione. In avvio è Lautaro a sbloccare il match, come a Barcellona, al 40′ è invecea raddoppiare. Brozovic avvia l'azione, Lautaro cambia gioco magistralmente verso Candreva, l'esterno vede accorrere l'uruguaiano e lo serve. Quest'ultimo deve solo appoggiare in rete. Spettacolo, Conte sogna l'impresa. Di seguito ildel gol. Fantastic Brozovic. Brilliant Lautaro. Magnificent Candreva. Splendid! pic.twitter.com/n581hJMIdZ — Daniele (@EdenDassidy) November 5, 2019

Gazzetta_it : Gol! Borussia Dortmund - Inter 0-2, rete di Vecino M. (INT) - FcInterNewsit : IL GOL - Grande azione di Brozovic, che dopo aver seminato il panico in mezzo al campo (tra continui cambi di direz… - loof_78 : Rimane quasi inspiegabile come #Vecino in un modo o nell'altro sia sempre lì a segnare gol pesanti. #BVBINT -