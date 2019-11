Gol Lozano | rete incredibile del Napoli contro il Salisburgo VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) GOL– Si sta giocando un match molto importante valido per la Champions League, in campo due squadre italiane, l’Inter ed il. Avvio molto difficile per la squadra di Carlo Ancelotti, ingenuità di Koulibaly ed il solito Haaland non sbaglia su calcio di rigore. Ilin difficoltà ma che crea molto, tantissimi errori negli ultimi metri da parte degli attaccanti del, pochi minuti prima della fine del primo tempo magia di, azione personale del messicano che pareggia i conti. Si tratta di un gol fondamentale in casanon solo per la classifica ma anche per la fiducia dello stessoche può rappresenta un’arma importante per le prossime partite. L'articolo GoldelilCalcioWeb.

