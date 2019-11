Gli speedrunner si sfidano con Ring Fit Adventure tra muscoli dolenti e incredibili sudate

Fonte : eurogamer

(Di martedì 5 novembre 2019) I videogiochi ci hanno abituato alle temerarie sfide degliche tentano di terminare nel minor tempo possibile un determinato titolo.Ci sono moltissimi esempi di speedrun con vari giochi, ma in pochi si potevano aspettare sfide di questo tipo con...Fitper Nintendo Switch.Per chi non lo sapesse, con il-Con diFitin mano e la fascia assicurata alla gamba, i giocatori possono partire per un'avventura tutta a base di fitness, esplorando un mondo fantastico e combattendo eseguendo veri e propri esercizi. In poche parole, un gioco di fitness per Nintendo Switch! Si può correre sul posto per attraversare praterie, fare esercizi per attaccare i nemici ed eseguire pose di yoga per ricaricare la barra dell'energia.Leggi altro...

