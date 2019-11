Gli occhi europei sulla Romania

Salute deGli occhi : anche l’inquinamento indoor gioca la sua parte : Lavorando in stretta sinergia con il cervello, i nostri occhi ci consentono di percepire l’ambiente circostante con ricchezza di dettagli e minuziosità. È principalmente attraverso questi preziosi organi che riusciamo a percepire la maggior parte delle informazioni, ma nonostante ciò nella vita di tutti i giorni ci capita di trascurarli spesso senza renderci conto che la loro Salute è determinata anche dal nostro stile di vita. Bere una ...

Marelli : un solo errore di Rocchi. Su Lozano prende un abbaGlio - il fallo c’è : Marelli si è pronunciato sugli episodi di Roma-Napoli e il suo giudizio si riassume tutto nell’incipit Ci saranno discussioni anche su questa partita ma saranno infondate (a parte un errore oggettivo sul quale non si può sorvolare). Promosso a pieni voti Rocchi dunque, nonostante le tensioni che hanno preceduto il match per gli episodi di mercoledì Nonostante le tensioni della vigilia, Rocchi esce dall’Olimpico con l’ennesima prestazione ...

Film italiani del weekend del 2 e 3 novembre 2019 : Il giorno più bello del mondo miGlior debutto italiano dell’anno - occhi puntati anche su “L’Uomo del Labirinto” : Film italiani del weekend 2-3 novembre 2019: Siani sbanca con "Il giorno più bello del mondo" miglior debutto italiano del 2019. Atteso anche "L'Uomo del labirinto" con Servillo e Hoffman Il giorno ...

Giordano Mazzocchi - ex U&D - sui possibili flirt : 'Parlo con tutte le ragazze che voGlio' : A pochi giorni dall'ultimo gossip che è circolato sul suo conto, Giordano Mazzocchi ha rilasciato una dichiarazione molto interessante a riguardo. Ai tanti flirt che gli sono stati attribuiti in questi mesi (da quello con Alessia Prete a quello con l'ex Miss Italia Rachele Risaliti), il romano non dà alcuna importanza, tant'è che non si affanna né a confermarli né a smentirli. Sono dolci, infine, le parole che l'ex corteggiatore di Uomini e ...

Stupri e rapine aGli italiani : ritrovati i documenti che svelano le "marocchinate" : L'eccezionale documento è stato trovato all'Archivio di Stato da Emiliano Ciotti, presidente dell'Associazione Nazionale...

Il Segreto - trame : Maria manda Esperanza e Beltran in collegio con le lacrime aGli occhi : Nella serie televisiva iberica Il Segreto continuano ad esserci intrighi. Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano prossimamente, una protagonista femminile prenderà delle decisioni clamorose. La donna in questione è Maria Castaneda (Loreto Mauleon) che, dopo essere rimasta immobilizzata su una sedia a rotelle per via delle gravi lesioni riportate durante un attentato, prenderà le distanze dalla figlia e dal nipote. Nel ...

Luca Sacchi - il killer dal carcere chiede della mamma che l'ha denunciato : «Vorrei guardarla neGli occhi» : ROMA «Posso vedere mia madre?». Ha chiesto di incontrarla, di poterle parlare, di guardarla negli occhi forse alla ricerca di un suo perdono. Ha domandato di lei, di Giovanna Proietti la...

Omicidio Luca Sacchi - il killer Del Grosso : "Voglio guardare neGli occhi mia madre" - lo aveva denunciato : Il killer di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso a Roma e al centro di un intricato caso in cui ancora il ruolo della fidanzata, Anastasiya Kylemnyk non è ancora stato chiarito, ha chiesto di incontrare sua madre, la stessa che lo a denunciato al commissario di San Basilio dopo aver scoperto dell'omicidi

Marocchino rapina un negoziante e per renderlo inoffensivo Gli aizza contro il pitbull : Un Marocchino, immigrato irregolare e senza fissa dimora aveva deciso di rapinare un negoziante e, per renderlo inoffensivo gli ha aizzato contro il pitbull. Questa vicenda si è svolta n Puglia. Il pitbull si è avventato alle gambe del pover’uomo mordendolo e rendendolo incapace di agire contro il ladro che si è fatto dare 600 euro. Il negoziante che è stato aggredito nel momento in cui chiudeva il suo negozio e stava andando via ...

Corruzione - chiesto il processo per il sistema Romeo : tra Gli imputati c’è anche l’ex deputato Italo Bocchino : Dopo la chiusura delle indagini il 22 febbraio scorso i pm di Napoli Henry John Woodcock e Celeste Carrano hanno chiesto il processo sul cosiddetto “sistema Romeo” negli appalti pubblici. Tra i 55 imputati naturalmente l’imprenditore Alfredo Romeo. Gli inquirenti hanno chiesto il rinvio a giudizio anche per l’ex deputato Italo Bocchino e l’ex governatore della Campania Stefano Caldoro. Tra gli imputati l’attuale direttore ...

Sensori di profondità minuscoli e leggeri grazie aGli occhi di ragno : Le tecnologie fanno passi da gigante, ma l’evoluzione naturale resta la migliore maestra da cui imparare. Per questo i ricercatori della School of Engeneering and Applied Science dell’Università di Harvard hanno preso esempio dai ragni saltatori per sviluppare Sensori di profondità per smartphone, automobili e console per videogiochi. Questi misurano le distanze sfruttando più telecamere, costruite imitando gli occhi di questi ...

Lo splendido Lost Ember ci permetterà di esplorare le rovine di una civiltà perduta attraverso Gli occhi di diverse creature : Dopo diversi anni di attesa e qualche rinvio una delle novità più apprezzate della Gamescom 2016 è finalmente pronta al debutto su PC, PS4 e Xbox One (una versione Switch verrà lanciata nei prossimi mesi). Lost Ember ha una data di uscita ufficiale, il 22 novembre, e un nuovo trailer per festeggiare questa graditissima notizia.Nel gioco sviluppato da Mooneye Studios vestiremo la pelliccia di un lupo che ha l'abilità di controllare altri animali ...

In viaggio in Kenya con Simone Cristicchi : «Gli occhi fieri dei bambini» : Un’antica fiaba africana sostiene che anche un piccolissimo colibrì può fare la sua parte. Ognuno di noi è un colibrì. Simone Cristicchi, nuovo volto della campagna Non aiutateci per carità di Amref Health Africa Italia, è andato in Kenya. È stata la sua prima volta: ha visitato la capitale Nairobi e poi si è spostato sulla costa, fino a Malindi, scoprendo i centri Amref – la più grande organizzazione sanitaria no profit presente ...