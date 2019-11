Gli italiani inconsapevoli sono esposti a offerte ingannevoli

Sondaggi politici Eumetra : Gli italiani stanno diventando razzisti? : Sondaggi politici Eumetra: gli italiani stanno diventando razzisti? I cori razzisti dei tifosi del Verona contro Mario Balotelli che hanno provocato la forte reazione dell’attaccante bresciano, sono finiti al centro del dibattito politico. Complici anche le parole rilasciate ieri da Luca Castellini, capo della tifoseria dell’Hellas Verona ed esponente locale di punta di Forza Nuova. Castellini, intervistato ...

Inglese : Gli italiani ultimi della UE dopo Francia e Spagna : L’Inglese è ancora una bestia dura da domare per gli italiani. A confermarlo è la 9a edizione dell’Indice di Conoscenza

Pensioni e immigrati - la verità nascosta nei numeri : Gli extracomunitari ci vanno prima deGli italiani : Gli stranieri, si dice, manterranno gli anziani. Intanto però incassano anche loro Pensioni. Gli assegni relativi a invalidità, vecchiaia e superstiti erogati dall' INPS a cittadini extracomunitari alla fine del 2018 sono 56.071, pari allo 0,40% del totale delle Pensioni dello stesso tipo (13.867.81

Ciclismo - tutti Gli italiani che correranno nel World Tour nel 2020. Il Bel Paese potrebbe non essere la nazione più rappresentata : Nel 2019 l’Italia è stata, per l’ennesima volta, la nazione più rappresentata nel World Tour. Qualcosa, però, potrebbe cambiare nel 2020, dato che, ad oggi, il Bel Paese rischia il sorpasso da parte della Francia, la quale ha visto schizzare il numero di suoi atleti nella massima categoria per via della promozione della Cofidis. Ad ogni modo, saranno 54 gli italiani che, ad oggi, dovrebbero gareggiare nei sodalizi di spicco del ...

Paolo Becchi sull'Ilva : "Gli italiani perdono il lavoro e questi infami discutono la tassa sulla plastica" : L'addio di Arcelor Mittal all'ex Ilva di Taranto arriva come un fulmine a ciel sereno su un Movimento 5 Stelle allo sbando. In molti puntano già il dito contro Luigi Di Maio, ex ministro dello Sviluppo, e del suo successore (grillino) Stefano Patuanelli, entrambi avevano infatti promesso ai tarantin

Capo stalla? No - grazie. I lavori che Gli italiani non vogliono fare : AAA Capo stalla cercasi. E nonostante il lauto compenso mensile, nessuno risponde all'annuncio e accetta quel posto di lavoro. Insomma, un nuovo caso – dei tanti già esistenti in tutta lo Stivale – in cui il lavoro c’è, ma viene meno la voglia di farlo. Per scelta, diciamo, di "comodo". Come nel caso dei panettieri e dei fornai, costretti – per natura della professione stessa – a lavorare di notte. È qui, è di fronte a questa prospettive che ...

Il manifesto del buon invecchiamento su “Science” : ricercatori italiani tra Gli autori : Uno studio scientifico, una sorta di “manifesto”, che illustra e propone un nuovo approccio all’invecchiamento e che ha come obiettivo l’acquisizione di conoscenze innovative che aiutino a mantenersi in salute più a lungo. E’ quanto pubblicato da un gruppo internazionale di ricercatori, coordinati Stuart Calimport dell’Università di Liverpool, e che vede tra gli autori di questo lavoro scientifico anche il professor Angelo Scuteri, ...

Sondaggi politici - Gli italiani preoccupati dalla manovra : “Pagheremo più tasse” : Un Sondaggio realizzato da Ipsos evidenzia le preoccupazioni degli italiani in riferimento alla manovra approvata dal governo. Ben il 37% degli intervistati ritiene che il prossimo anno sarà costretto a pagare più tasse, mentre solo il 21% pensa che i soldi da versare allo Stato saranno meno rispetto ad oggi.Continua a leggere

Maratona New York 2019 : i miGliori italiani - risultati e classifiche. Massimiliano Milani vola in 2h27 : 30 a 47 anni - 54° a Central Park : Massimiliano “Massi” Milani è stato il migliore italiano alla Maratona di New York 2019 che si è disputata nella giornata di ieri, il 47enne col pettorale 1055 ha coperto il durissimo tracciato nella Grande Mela col buon tempo di 2h27:30 e ha tagliato il traguardo in 54esima posizione. Stiamo parlando di una vera e propria icona tra gli amatori vicini alle 50 candeline, aveva iniziato tutto per gioco nel 2009 quando la moglie chi ...

Basket - i miGliori italiani della 7a giornata di Serie A. Moraschini - Tessitori e il duo Laquintana-Abass in primo piano : La settima giornata si mostra un po’ più ricca delle ultime in merito alla produzione del blocco degli italiani in Serie A. Molti, infatti, sono stati i nostri giocatori capaci di incidere in maniera importante nelle partite giocate tra sabato e ieri. In termini di valutazione, il migliore è Riccardo Moraschini, per il quale va fatto notare che, nonostante sia rimasto fuori dai 12 con il Barcellona, non sia stato minimamente scalfito dalla ...

Basket - i miGliori italiani della 7a giornata di Serie A. Moraschini - Tessitori e il duo Laquintana-Abass in primo piano : La settima giornata si mostra un po’ più ricca delle ultime in merito alla produzione del blocco degli italiani in Serie A. Molti, infatti, sono stati i nostri giocatori capaci di incidere in maniera importante nelle partite giocate tra sabato e ieri. In termini di valutazione, il migliore è Riccardo Moraschini, per il quale va fatto notare che, nonostante sia rimasto fuori dai 12 con il Barcellona, non sia stato minimamente scalfito ...

Commisso : “Gli italiani non sono razzisti - non possiamo consentire a una minoranza di rovinare il calcio” : Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. “Non me l’aspettavo tutto questo affetto intorno a me. I tifosi sono stati eccellenti con me, bravissimi. Ma anche la città, i politici, i giocatori, tutti li abbraccio e li bacio, siamo tutti una famiglia e stiamo facendo molto bene” Quanto è orgoglioso di essere un italiano che ha fatto fortuna all’estero e poi, tornato in Italia è riuscito a ...

Xiaomi Italia celebra l’amore deGli utenti italiani e prepara l’apertura di un nuovo Mi Store : Xiaomi Italia ha festeggiato 1 milione di smartphone distribuiti in Italia nel 2019, nel frattempo in provincia di Bari è stato avvistato un nuovo Mi Store. L'articolo Xiaomi Italia celebra l’amore degli utenti Italiani e prepara l’apertura di un nuovo Mi Store proviene da TuttoAndroid.

Opel Corsa - La storia della tedesca amata daGli italiani FOTO GALLERY : Dopo circa 14 milioni di esemplari prodotti, di cui più di 1,6 finora venduti in Italia, la nuova Opel Corsa si prepara a debuttare nelle concessionarie della penisola, dove sarà possibile toccarla con mano a partire dal weekend del 23 e 24 novembre. Per la Casa di Rüsselsheim, quello in arrivo è un modello cruciale, per la prima volta proposto fin da subito anche in versione elettrica, persino con velleità agonistiche. Già ordinabile da luglio, ...