Giovanni Allevi | “Hope” è il nuovo album che celebra la magia del Natale

Fonte : domanipress

(Di martedì 5 novembre 2019), compositore filosofo, pianista e direttore d’orchestra, torna conunlegato alladelin uscita nei negozi il prossimo 15 novembre. In questo ultimo lavoro, l’Enfant Terrible della musica classica contemporanea unirà al suo inconfondibile pianoforte una grandiosa formazione composta dal Coro dell’Opera di Parma, dall’Orchestra Sinfonica Italiana e dal Coro dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano. Ed è proprio il 15 novembre che darà il via all’ Hope Instore Tour. Un viaggio in cui toccherà molte fra le più importanti città italiane per incontrare i suoi fan e per firmare le copie del suo ultimo progetto musicale. Di seguito gli appuntamenti: 15/11, Firenze – Feltrinelli Red (Piazza della Repubblica – ore 18.00), 16/11, Torino – Feltrinelli (Piazza CLN – ore 18), 18/11, Bologna – ...

giovanniallevi : Dal 15/11, giorno di uscita del nuovo album HOPE, Giovanni Allevi attraverserà l'Italia con #HOPEInstoreTour durant… - Numa_Pompilio : @sciarlotta Anch'io sarei turbato da Giovanni Allevi - tweetid05 : RT @Dreaming_81: 'Chi vive il panico è una persona speciale. Chi non ha l'ansia e vive sempre felice e spensierato non ha niente da dire.'… -