Gio Corsi lascia Sony | dopo 6 anni uno dei massimi sostenitori di PS Vita dice addio a

Gabriele Corsi debutta a Deal With it-Stai al Gioco : "Ma non lascio il Trio Medusa" - : Roberta Damiata Gabriele Corsi del Trio Medusa, dopo tante trasmissioni, conduce ogni sera dal lunedì al venerdì “Deal With it - Stai al gioco” un programma diventato già cult Quando si pensa a lui, Gabriele Corsi, viene immediatamente in mente al "Trio Medusa", ma Gabriele è un volto conosciuto anche per quanto riguarda la tv. Ha infatti condotto molti programmi da “Reazione a catena”, a “Take me out” ed ora è alla guida di un nuovo ...

Foggia - 53enne uccisa a coltellate nella sua casa : negli scorsi Giorni era stata minacciata dall’ex genero con una pistola : È stata uccisa nella sua abitazione in via Diaz, a Orta Nova, nel Foggiano, con diverse coltellate. Poi l’assassino si è dato alla fuga. La vittima è una 53enne, Filomena Bruno. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, si tratta della stessa donna che sabato sera è stata minacciata con una pistola dall’ex genero in un bar del comune Foggiano. L’uomo – secondo il sito Immediato.net – è Cristoforo Aghilar, 36 ...

Protezione Civile e volontari al lavoro nell’alessandrino dopo il maltempo dei Giorni scorsi : E’ stata una domenica di duro lavoro nelle zone alluvionate della provincia di Alessandria. “Abbiamo continuato a quantificare i danni. Non abbiamo, al momento, stime precise, ma si preannunciano cifre ingenti“, riferisce Nicoletta Albano, vicesindaco di Gavi, in Val Lemme, tra i centri piu’ colpiti dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi. “Chiuse da martedi’, domani riaprono le scuole. E sempre domani ...

Maltempo : crolla la volta di una chiesa nel Pavese dopo le abbondanti piogge dei Giorni scorsi : La volta della chiesa parrocchiale di Livelli, una frazione del comune di Bagnaria (Pavia) in Oltrepò Pavese, è crollata a causa delle infiltrazioni d’acqua causate dalle piogge abbondanti dei giorni scorsi, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Provincia Pavese’. Buona parte dei mattoni e del cemento che componevano la volta sono caduti sull’altare maggiore della chiesa, risalente al 1500 e dedicata ai Santi Pietro ...

Concorsi Centri Impiego e Agenzie ReGionali Impiego - 11.600 assunzioni entro il 2021 : profili e inquadramento : Pubblicato il 3 Agosto 2019 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro che approva la dotazione finanziaria e di risorse stanziata dalla Legge di Bilancio 2019 per 11.600 assunzioni nel triennio 2019 – 2021 con Concorsi Centri Impiego e Agenzie Regionali Impiego. Il personale verrà reclutato nelle seguenti quantità per anno: 4.000 nel 2019; 3.000 nel 2020; 4.600 nel 2021. Con l’introduzione del Reddito di ...

Cosenza - finti corsi per operatori sanitari : Giovane disoccupato scopre il raggiro e si uccide : La truffa e il dramma. Da una parte chi specula sui bisogni dei giovani disoccupati alla ricerca di un lavoro. E dall'altra la disperazione di chi quell'occupazione, malgrado titoli...

Puglia - 81 migranti sbarcati in Salento in due Giorni : tra loro anche 34 curdi in fuga dalla guerra. Soccorsi dalla Croce rossa : Sono 81 i migranti sbarcati in Puglia negli ultimi due giorni. Nella notte tra giovedì e venerdì, la Guardia costiera ha intercettato e salvato 34 migranti curdi-iracheni su una barca a vela a largo di Otranto, molti dei quali donne e bambini. Il gruppo è stato fatto sbarcare e soccorso dalla Croce rossa. “Erano in mare da più giorni. Sono arrivati disidratati, stremati e qualcuno in stato di ipotermia ma in discrete condizioni di salute ...

