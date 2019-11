Galatasaray-Trento | EuroCup basket oggi | orario d’inizio | tv e streaming

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) Si giocherà quest’l’incontro trae Dolomiti Energiain quel di Istanbul, al Sinan Erden Dome, per l’inizio del girone di ritorno di2019-2020.riparte con un record di 2-3, e non è molto fortunata per due motivi. Il primo è che non sarà della partita Alessandro Gentile, tenuto fuori per un problema muscolare ai flessori della coscia destra. Il secondo è che il, che ha già vinto a, non solo è in testa al girone D, ma ha anche vinto tutte e tre le partite casalinghe fin qui disputate. Tanto per rincarare la dose, in squadra per coach Ertugrul Erdogan ci sono il terzo migliore dell’per percentuali da due, Zach Auguste (73.81%) che il primo e il quinto realizzatore da tre punti, Tai Webster (66.67%) e Greg Whittington (61.54%), oltre al miglior tiratore dalla lunetta, Aaron Harrison (95.45%). Il match ...

