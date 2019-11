Fumo | nel 2018 oltre 1 milione di ragazzi ha fumato | si prova prima dei 12 anni

Non c’è tregua nel tarantino : incendio in un impianto di compostaggio rifiuti a Manduria - Fumo nero in citta’ : Un incendio e’ divampato nel pomeriggio nell’impianto di compostaggio di rifiuti ‘Eden 94’ di Manduria (Taranto) bruciando centinaia di metri cubi di materiale organico. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme utilizzando gli idranti. Il vento ha spinto il denso fumo nero verso il centro abitato e in alcune zone del paese e’ stato avvertito un odore acre di ...

Innovazione : ProFumo (Acri) - 'in Ue primato Italia nella circular economy' : Verona, 25 ott. (Adnkronos) - “Oggi negli Stati Uniti si registra un gran brulicare di open innovation sull’intelligenza artificiale che cresce intorno alle grandi aziende e che ha generato grandi opportunità di crescita in termini qualitativi e quantitativi. Il business comincia a diventare interes

Leonardo : ProFumo - 'oltre 70 marine nel mondo hanno scelto le nostre soluzioni' : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) - “La presenza di Leonardo qui al Regional Seapower Symposium, dimostra il nostro ruolo di partner tecnologico chiave nel settore navale”, lo ha sottolineato l’Ad di Leonardo Alessandro Profumo al Seapower Symposium in corso a Venezia. “Grazie al nostro cliente nazionale

Leonardo : ProFumo - ‘oltre 70 marine nel mondo hanno scelto le nostre soluzioni’ : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) – ‘La presenza di Leonardo qui al Regional Seapower Symposium, dimostra il nostro ruolo di partner tecnologico chiave nel settore navale”, lo ha sottolineato l’Ad di Leonardo Alessandro Profumo al Seapower Symposium in corso a Venezia. ‘Grazie al nostro cliente nazionale, le Forze Armate italiane, e in particolare la Marina Militare italiana, negli anni siamo riusciti a innovare e ...

Vessicchio e la nuvola di 'Fumo' nel furgone con Le Vibrazioni : "Arrivammo con un enorme sorriso" : Il direttore d'orchestra ha raccontato un divertente aneddoto su un Festival di Sanremo di qualche anno fa

Petardi e Fumogeni nel derby - denunciati 9 ultras del Milan : scattano i Daspo : Nove tifosi della Curva Sud del Milan sono stati denunciati dalla Digos di Milano per “lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive” dopo aver utilizzato Petardi e fumogeni fuori e dentro lo stadio Meazza nel corso del derby del 21 settembre scorso. Sono in corso le procedure per il Daspo nei confronti di tutti. Otto di loro erano già stati colpiti dal provvedimento in passato. Scarica o Aggiorna ...

Incendio Rouen - la protesta dei cittadini : “Lo Stato ci nasconde la verità”. Oltre 5mila tonnellate di prodotti chimici in Fumo : Sono passati cinque giorni dall’Incendio nel sito chimico Lubrizol e ancora i cittadini di Rouen, nel nord-ovest della Francia, lamentano “il cattivo odore dell’aria” e disagi come nausea, vomito, diarrea. La sera del primo ottobre, un gruppo di persone ha protestato insieme ad alcuni parlamentari, accusando le autorità di “nascondere le verità sulle conseguenze dell’Incendio”. Uno dei pompieri che è ...

Francia - incendio nello stabilimento chimico della Lubrizol a Rouen : le immagini dell’enorme colonna di Fumo nero : Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella notte in uno stabilimento chimico della società Lubrizol a Rouen, nel nord-ovest della Francia. Lo stabilimento produce additivi per lubrificanti ed è catalogato in base alla Direttiva europea come ‘Seveso’, quindi ad alto rischio a causa delle materie prime utilizzate, tanto da costringere le autorità a chiedere ai residenti di almeno 12 comuni nelle vicinanze di non uscire di casa. ...

Muore nella casa invasa dal Fumo - gravissimo il figlio : I vigili del fuoco sono dovuti intervenuti per un incendio in appartamento al primo piano di un condominio a Padova.

Esplosione nella raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi - alta colonna di Fumo Foto : Intorno alle 6.35 i residenti hanno avvertito un forte boato, poi si è alzata una colonna di fumo nero che ha reso l’aria irrespirabile. Sul posto vigili del fuoco, tecnici dell’Ats, e polizia

Agrigento : incendio nell'ex mattatoio - in Fumo mastelli per raccolta differenziata : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Nell'incendio dell'ex mattatoio comunale di Licata (Agrigento) sono andati in fumo centinaia di mastelli per la raccolta differenziata. La plastica andata a fuoco ha creato la grossa nube di fumo nero che da ore c'è nel cielo dell città. L’area era stata sottoposta a s

Agrigento : incendio nell’ex mattatoio - in Fumo mastelli per raccolta differenziata : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – Nell’incendio dell’ex mattatoio comunale di Licata (Agrigento) sono andati in fumo centinaia di mastelli per la raccolta differenziata. La plastica andata a fuoco ha creato la grossa nube di fumo nero che da ore c’è nel cielo dell città. L’area era stata sottoposta a sequestro. Dopo il dissequestro la struttura è stata adibita a deposito per i mastelli per la ...

Incendio in fabbrica - una colonna di Fumo nero nel cielo di Avellino : Cinque squadre di vigili del fuoco sono entrate in azione ad Avellino, per spegnere un Incendio in un'azienda che produce solventi per batterie. La prefettura ha invitato gli abitanti a restare in casa e chiudere le finestre. (Lapresse) Redazione ?

Incendi Calabria - a fuoco una collina nel Cosentino : in Fumo diversi ettari di macchia mediterranea : Un vasto Incendio che si è sviluppato su una collina in territorio di San Lucido (Cosenza), lungo il tracciato della strada statale 107 Silana-Crotonese, sul versante tirrenico del Cosentino, ha provocato grandi disagi. Le fiamme hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea e provocato un denso fumo che ha ostacolato la circolazione con grandi rallentamenti. Sul posto hanno operato a lungo gli operai di Calabria Verde e del Consorzio ...