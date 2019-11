Francia:quote per "immigrati economici"

Il governo francese annuncerà domani nuove regole per facilitare l'immigrazione economica.Sarà consentito ai settori in difficoltà nel reperire manodopera di assumere stranieri. Lo hanno anticipato ai media fonti del governo. Un decreto fisserà, anno per anno, il numero di persone che potranno entrare inper lavorare in settori che mancano di manodopera. Cambieranno le regole per la concessione dei visti e saranno inasprite quelleper l'accesso di richiedenti asilo eirregolari alle cure della sanità pubblica.(Di martedì 5 novembre 2019)