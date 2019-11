Francia | sì a quote per facilitare l’immigrazione economica Stretta su sanità e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) Un set di nuove regole, venti in tutto, per favorire l’assunzione di stranieri nelle aziende che cercano – e non trovano – manodopera. Ma le norme, che saranno formalizzate mercoledì dopo il consiglio dei ministri, prevedono anche l’inasprimento per l’accesso allapubblica e modifiche sulla concessione dei visti. Un decreto, anticipato dal primo ministro Edouard Philippe, fisserà di anno in anno il numero di persone che potranno entrare inper lavorare, e il datore di lavoro non sarà più tenuto a dimostrare di non essere riuscito a trovare manodopera fra i residenti francesi. In un’intervista di un mese fa, Philippe aveva parlato di “” di migranti economici assicurando che non si tratta per il governo di Parigi di “un concetto tabù” perché “si può discutere delle nostre necessità in tema di manodopera ...

