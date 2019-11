Forza Nuova appende striscione vicino al teatro in cui era ospite Liliana Segre

Milano - Forza Nuova appende striscione contro Liliana Segre. La senatrice : “Non odio nessuno. Salvini? La mia porta è aperta” : “Sala ordina, l’antifa agisce. Il popolo subisce”. È lo striscione firmato Forza Nuova trovato davanti al Municipio 6 di Milano, non molto distante dal teatro di via Fezzan dove la senatrice a vita Liliana Segre e don Gino Rigoldi hanno tenuto un incontro con gli studenti del quartiere. L’ennesimo episodio di odio nei confronti della Segre, già destinataria di 200 messaggi antisemiti al giorno, è stato denunciato questa volta ...

Ultrà del Verona e di Hitler : la vita di Castellini tra stadio e Forza Nuova : Hitler? «ha commesso meno crimini della democrazia». La commissione Segre? «Una pagliacciata». Attivo su twitter ma anche sul «facebook russo» V-kontakt

Fischi a Balotelli - chi è Luca Castellini - ultrà dell’Hellas e capo di Forza Nuova a Verona : Ho incontrato Luca Castellini, ultrà del Verona ma soprattutto esponente di spicco di Forza Nuova a Verona. Le parole che pronunciò di fronte alla mia telecamera non furono affatto moderate o scherzose. Si dichiarò d'accordo con una dichiarazione del Manifesto della Razza del 1938 e poi argomentò su una presunta “sostituzione etnica dei popoli dell’Europa” per colpa di “immigrati e stranieri”.Continua a leggere

Mulè : entro fine anno nascerà la “nuova” Forza Italia : Onorevole Giorgio Mulè, Forza Italia è già sul piede di guerra contro una manovra appena licenziata dal governo giallorosso. “L'Italia e gli Italiani conosceranno la fragilità di una manovra che mortifica le imprese, i lavoratori, gli autonomi, che tradisce gli impegni presi e che porterà questo Paese verso una decrescita totalmente infelice. Non solo. Con le misure previste con la deroga al codice della privacy che consente all’Agenzia ...

"Non torno nel Pd - ma creiamo insieme una grande Forza nuova" - dice Speranza : "Io non torno nel Pd perché penso serva una grande forza nuova, penso che il Pd non basti. Vorrei lavorare con Zingaretti e con tanti militanti del Pd per offrire una nuova alternativa", ovvero "una nuova forza democratica, progressista e di sinistra". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la registrazione della puntata di Otto e mezzo che andrà in onda questa sera. Quanto all'accordo di Governo con i Cinquestelle, ...

Pd : Speranza - ‘non ci torno ma con dem va costruita nuova Forza progressista’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Io non torno nel Pd perchè credo serva una grande forza nuova, perchè il Pd da solo non basta. Io vorrei lavorare con Zingaretti e il Pd per offrire una grande alternativa a queto Paese. Non mi iscrivo al Pd ma con il Pd voglio lavorare per dr vita a una grande forza democratica e progressista”. Lo dice Roberto Speranza a Otto e mezzo. L'articolo Pd: Speranza, ‘non ci torno ma con dem ...

Clima : Forza Nuova - 'ragazzi vestiti di nero non erano di Lotta Studentesca' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "A caricare alcuni ragazzi di Lotta Studentesca, che hanno prontamente reagito difendendosi, sono stati i centri sociali, chi veste di nero non appartiene necessariamente a LS". Questa la presa di posizione del movimento giovanile di Forza Nuova. "A Palermo, durante la

La morte di Diabolik e quello scambio di case e favori tra Irriducibili e Forza Nuova : La saldatura con l'estrema destra. Lo sbocco nella curva romanista. La decadenza dopo l'arresto di Carminati. La parabola di Fabrizio Piscitelli Il funerale di Diabolik tra ultras e neofascisti: altro che evento privato" La paura della gang di Massimo Carminati per la Cassazione e quello strano video di Gaudenzi " Roma Capitale della mafia: ecco come i clan si spartiscono la città"

La Toscana per il rafForzamento del ruolo delle Regioni nella nuova Pac : “Maggiori risorse e rafforzamento del ruolo e del peso delle Regioni nella gestione e attuazione della nuova Politica agricola comunitaria

Perché Facebook ha chiuso le pagine di Casapound e Forza Nuova : "La decisione di Facebook di chiudere le pagine di Casapound e Forza nuova al momento è legittima e in sostanza inoppugnabile. È un po' come se fosse un giardino privato, decide chi può starci e chi no in base a regole proprie. Ma c'è un livello più alto di ragionamento: possiamo ancora considerare un giardino privato una piattaforma di comunicazione usata da 3 miliardi di persone?". Guido Scorza, avvocato esperto di diritto delle ...

Casapound e Forza Nuova - rivolta contro Facebook : «Faremo una class action» : contro la decisione di di Facebook e Instagram di oscurare i propri profili social, i movimenti neofascisti di Casapound e Forza Nuova preparano azioni legali in nome della «libertà...

Forza Nuova passa al contrattacco e denuncia Facebook : violata libertà di pensiero : Forza Nuova denuncia Facebook. Dopo la decisione del social network di oscurare le pagine con i profili dell’organizzazione di estrema destra - con la motivazione che chi diffonde odio non può essere ospitato - il leader del movimento Roberto Fiore ha fatto sapere che verrà presentato un esposto per il reato di diffamazione e attentato alle libertà di opinione: "Inoltre, l'ufficio legale raccoglierà tutte le richieste per ...

Forza Nuova fa causa a Facebook dopo l’oscuramento dei profili : L’organizzazione di estrema destra accusa il social network di aver attentato alle libertà di opinione. Pagine bannate per i contenuti d’odio e violenti

Forza Nuova fa causa a Facebook per gli account chiusi. Fiore : “In piazza col Tricolore per le nostre e le vostre libertà” : La segreteria nazionale di Forza Nuova ha dato mandato al proprio ufficio legale di procedere contro Facebook Italia per il reato di diffamazione e per tutti i reati relativi all’attentato alle libertà di opinione commessi a danno del movimento per la chiusura degli account. L’ufficio legale, stando a una nota, raccoglierà tutte le richieste per danni avanzate dalle migliaia di persone che hanno visto le proprie pagine di interesse lavorativo ...