Fortnite | Ninja difende Jarvis del FaZe Clan e chiede ad Epic Games di riconsiderare il

Fortnite Championship Series vedrà Ninja collaborare con i FaZe Clan : Per molti, Ninja è il vero volto di Fortnite, avendo iniziato a diventare famoso proprio con le dirette su Twitch, per poi spostarsi in seguito su Mixer. Nonostante i suoi video lo mostrino giocare in tranquillità al Battle Royale di Epic Games, Ninja ha partecipato anche a diversi tornei di Fortnite.Con la Fortnite Championship Series in arrivo questo venerdì, la squadra di Ninja è stata confermata: lo streamer infatti entrerà a far parte dei ...

Fortnite : Tfue e la sua squadra batte Ninja durante una partita : Tfue e Ninja sono due giocatori famosi per quanto riguarda la scena di Fortnite. I due avevano iniziato la carriera da professionisti combattendo nella modalità battle royale di H1Z1 prima di approdare nel gioco di Epic Games.Nonostante possano sembrare amici, in realtà la coppia non riesce ad andare d'accordo. Tfue in più di un'occasione ha sempre ribadito come Ninja lo odi. Ogni volta quindi che hanno la possibilità di scontrarsi in Fortnite, ...

Ninja - Fortnite e Lady Gaga : trio delle meraviglie per un nuovo progetto top secret? : Tutti gli appassionati di Fortnite Battaglia Reale sanno benissimo chi sia Ninja. All'anagrafe Richard Tyler Blevins, lo streamer ha fatto la sua fortuna su Twitch proprio con il Battle Royale di casa Epic Games, prima di passare al rivale Mixer per una cifra che si vocifera essere astronomica. Una carriera molto diversa - ma altrettanto brillante - da quella di Lady Gaga, popstar e attrice americana che di recente ha sbancato il botteghino e ...