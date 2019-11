Formula 1 | Camilleri fiducioso in vista delle regole 2021 | “vi spiego perché potrebbero

Formula 1 - Camilleri mette in guardia Fia e Liberty Media : “diritto di veto sui regolamenti 2021? Siamo la Ferrari…” : L’amministratore delegato della Ferrari ha paventato la possibilità che la Ferrari faccia ricorso al diritto di veto per quanto riguarda le discussioni sul regolamento 2021 Il mese di ottobre sarà molto importante per la Formula 1, ma non per ciò che concerne il Mondiale 2019. Quello ormai è quasi saldamente nelle mani di Lewis Hamilton, considerando il cospicuo vantaggio sul compagno di squadra Bottas, che appare non in grado al ...

Formula 1 - Camilleri mette in guardia Fia e Liberty Media : “diritto di veto sui regolamenti 2021? Siamo la Ferrari…” : L’amministratore delegato della Ferrari ha paventato la possibilità che la Ferrari faccia ricorso al diritto di veto per quanto riguarda le discussioni sul regolamento 2021 Il mese di ottobre sarà molto importante per la Formula 1, ma non per ciò che concerne il Mondiale 2019. Quello ormai è quasi saldamente nelle mani di Lewis Hamilton, considerando il cospicuo vantaggio sul compagno di squadra Bottas, che appare non in grado al ...

Formula 1 - Camilleri ha le idee chiare : “basta porte girevoli a Maranello. Gerarchia piloti? Le cose cambiano” : L’amministratore delegato della Ferrari ha parlato dopo la vittoria di Leclerc, annunciando stabilità nel futuro del team di Maranello Una giornata da ricordare per Louis Camilleri che, in qualità di amministratore delegato, ha riportato la Ferrari al trionfo a Monza dopo nove anni. Un successo arrivato grazie al lavoro di Leclerc e dell’intero Reparto Corse, perfetto sia nell’atteggiamento che nella strategia di ...