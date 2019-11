Formula 1 | Brawn sincero | “penso che gli avversari della Ferrari leggano nei numeri ciò

Formula 1 - Ross Brawn a muso duro contro Verstappen : “in Messico ha dimostrato l’età che ha” : Il direttore sportivo della Formula 1 non ha utilizzato parole positive nei confronti dell’olandese Il comportamento tenuto da Max Verstappen durante le Qualifiche del Gran Premio del Messico non è piaciuto davvero a nessuno, nemmeno a Ross Brawn. Lapresse Il direttore sportivo della Formula 1 ha bacchettato il pilota della Red Bull, sottolineando come certi gesti non debbano essere mai più ripetuti: “Max ha fatto tanti errori ...

Formula 1 - niente mini-race per definire la griglia di partenza : Ross Brawn non nasconde la sua frustrazione : L’ex dt della Ferrari ha espresso il suo punto di vista sul ‘no’ delle scuderie di Formula 1 alla mini-race che avrebbe dovuto sostituire le Qualifiche del sabato L’ipotesi era stata avanzata negli scorsi mesi, e prevedeva una gara sprint a griglia invertita per definire l’ordine di partenza del Gran Premio, sostituendo le attuali Qualifiche. Photo4/LaPresse Un format che non ha convinto le scuderie, che si ...

Formula 1 - Brawn fa chiarezza : “il week-end di gara rimarrà su tre giorni - ma con un calendario diverso” : Il boss della Formula 1 ha messo in chiaro come i week-end di gara rimarranno su tre giorni, dunque niente Qualifiche e Gran Premio nello stesso giorno come accaduto a Suzuka Il fine settimana di Suzuka ha riacceso il dibattito sui week-end di gara, dividendo il paddock tra favorevoli e contrari allo svolgimento di Qualifiche e gara nello stesso giorno, ovvero la domenica. Molti sono stati i piloti che in Giappone hanno accolto questo ...

Formula 1 - Ross Brawn preoccupato per la Ferrari : “c’è una combinazione esplosiva da gestire” : Il direttore sportivo della Formula 1 ha analizzato la situazione che si respira in casa Ferrari, soffermandosi sul dualismo tra Vettel e Leclerc La situazione che si respira in casa Ferrari non è delle più semplici, se ne è accorto anche Ross Brawn, incuriosito dal dualismo nato tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel nelle ultime settimane. LaPresse/Photo4 I due piloti non se le sono mandate a dire nemmeno a Sochi, spingendo il muretto ...

Formula 1 - Brawn fa impazzire i tifosi della Ferrari : “Leclerc come Schumacher - la storia inizia a ripetersi” : Il direttore sportivo della Formula 1 si è lanciato in un sorprendente paragone, ricordando la doppia vittoria di Schumi a Spa e Monza nel 1996 L’ultimo pilota della Ferrari a vincere consecutivamente a Spa e Monza fu Michael Schumacher, tredici anni dopo la storia si ripete con Charles Leclerc. photo4/Lapresse Non vincerà di certo il Mondiale, visto il gap accumulato da Hamilton, ma il monegasco ha senza dubbio scalzato Sebastian ...