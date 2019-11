Fondi Lega | la Cassazione su Bossi e Belsito | “Nonostante prescrizione la truffa c’è

Fondi Lega - la Cassazione e la truffa : “Sentenza d’appello corretta. Partito non fu estraneo” : La truffa ai danni dello Stato ci fu eccome e il Partito non fu estraneo al pasticcio dei 49 milioni. Anche se il processo a carico di Umberto Bossi e Francesco Belsito si è concluso con la prescrizione, secondo i giudici della Cassazione non è censurabile la sentenza d’appello sulla sussistenza del reato. Il 6 agosto scorso la Suprema corte ha dichiarato prescritto il reato, facendo cadere la confisca a carico dei due, ma non quella di 49 ...

Fondi Lega : Cassazione su Bossi e Belsito - la truffa c'è stata : Le motivazioni della sentenza conclusasi con la prescrizione ma che non fa venire meno il debito dei 49 milioni del Carroccio

Financial Times : «Giuseppe Conte collegato a Fondi di investimento del Vaticano sotto indagine» : «Un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano al centro di un'indagine sulla corruzione finanziaria era alla base di un gruppo di investitori che assunse Giuseppe Conte - ora...

Fondi russi alla Lega - Conte attacca Salvini : “Io riferisco e lui tace - deve chiarire” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, attacca Matteo Salvini sulla vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega. Dopo aver riferito al Copasir sul caso del russiagate, Conte sottolinea di aver spiegato la sua posizione, al contrario di Salvini che non ha ancora chiarito i suoi Legami con Savoini e il ruolo di quest'ultimo a Mosca.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - le domande del M5s a Salvini : “Scappa sempre - ma deve chiarire” : Il Movimento 5 Stelle chiede a Matteo Salvini di chiarire il suo Legame e quello della Lega con Gianluca Savoini sul caso dei presunti Fondi russi al Carroccio. E lo fa attraverso quattro domande che pone proprio a Salvini, partendo dalla prima, pubblicata sul blog delle stelle: "Perché Salvini aveva fatto credere quasi di non conoscere Savoini nonostante fosse il suo ex portavoce?".Continua a leggere

Report nel mirino del Cda Rai per la puntata sui Fondi russi alla Lega : «Violata par condicio» : Report finisce sotto accusa nel cda Rai. I consiglieri di maggioranza Igor De Biasio (indicato dalla Lega) e Giampaolo Rossi (indicato da Fratelli di Italia) hanno accusato il programma di...

Fondi Lega - Fabio Fazio : “Guardate la puntata di Report su Salvini - riguarda tutti. È incredibile che non succeda nulla” : “Consiglio di visione”. Sui propri canali social Fabio Fazio manda un messaggio ai propri follower, invitandoli a guardare la puntata di Report condotta da Sigfrido Ranucci sulle presunte relazioni tra la Lega di Matteo Salvini e la Russia, vicenda per la quale Gianluca Savoini è indagato per corruzione internazionale. “Si capiscono tante cose e riguarda tutti” ha detto Fazio, “è incredibile che dopo quello che è ...

Fondi Lega - Salvini vs Floris : “Dove cazzo avrei nascosto 60 milioni di dollari?”. “Bello che rida - dovrà ridere anche di fronte ai magistrati” : Toni nervosi e concitati dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso di Dimartedì (La7), nel rispondere alle domande del conduttore Giovanni Floris sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega. L’intervista parte con un registro ironico e con la menzione delle dichiarazioni rilasciate poco prima, nello stesso studio, dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla fine della liaison con il leader della Lega ...

Fondi Lega - Travaglio : “Salvini ci dica a che titolo Savoini era in un hotel russo a contrattare fornitura di petrolio e cresta per il partito” : “Russiagate? Salvini ci dovrebbe dire a che titolo Savoini, che lo accompagnava dappertutto e anche negli incontri bilaterali coi ministri russi, trattava fornitura di carburante coi russi. Se non era lì in veste di leghista, perché i russi avrebbero dovuto prendere sul serio Savoini e parlare con lui di una partita di quel genere?”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Dimartedì (La7), a ...

Fondi Lega - l’ira di Salvini : “Ma per chi mi avete preso?”. Floris e i giornalisti in studio : “Ci prende in giro - non sta rispondendo alle domande” : Scontro rovente a Dimartedì (La7) tra il senatore della Lega, Matteo Salvini, e i giornalisti Concita De Gregorio, Aldo Cazzullo, Helga Cossu. Il tema è sempre quello dei presunti Fondi russi della Lega, su cui l’ex ministro dell’Interno mostra insofferenza, venendo accusato dai giornalisti di non rispondere alle domande rivoltegli. La prima polemica esplode nel confronto con la giornalista di Repubblica, Concita De Gregorio, che gli ...

Fondi russi alla Lega - Salvini elude le domande : “Se avessi 60 milioni sarei ai Caraibi - non qui” : Matteo Salvini si mostra irritato e non risponde nel merito alle domande sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega: "Ma se io avessi preso 60 milioni sarei qui con lei? Ma sarei ai Caraibi… E poi devo cazzo li nascondo 60 milioni, li nascondo sotto terra nel giardinetto?", afferma il leader della Lega durante la trasmissione Di Martedì.Continua a leggere

Crozza-Salvini : via maiale da tortellini - via Fondi russi da Lega : Nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza - in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - Crozza imita Salvini, che si scaglia contro l'iniziativa "Tortellino dell'accoglienza", con carne di pollo al posto del maiale, voluta dall'Arcivescovo di Bologna per andare incontro ai cittadini di fede islamica: "Ci volete far mangiare i tortellini senza maiale? Ci volete togliere il maiale dai tortellini? E perché non toglierci anche ...

Crozza-Salvini contro il vescovo di Bologna : “Toglie il maiale dai tortellini? E poi togliamo l’uva dal vino e i Fondi russi dalla Lega?” : Nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – un esilarante Crozza/ Salvini si scaglia contro l’iniziativa ‘Tortellino dell’accoglienza’, con carne di pollo al posto del maiale, voluta dall’Arcivescovo di Bologna per andare incontro ai cittadini di fede islamica: “Ci volete far mangiare i tortellini senza carne ? Ci volete togliere il maiale dai tortellini? e perché non toglierci ...

Fondi russi - Riesame su Savoini : “Audio al Metropol ammissibile. Emerge in maniera nitida che parte dei soldi fosse per la Lega” : Il file audio registrato al Metropol di Mosca lo scorso 18 ottobre può essere utilizzato perché non è di provenienza anonima e ha una fonte, che il giornalista che ha consegnato la registrazione alla Procura ha esercitato il diritto di non rivelare. Il Riesame di Milano motiva così il rigetto dell’istanza presentata dalla difesa di Gianluca Savoini contro i sequestri, sostenendo l’inammissibilità dell’audio. La prova regina dell’inchiesta ...