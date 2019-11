Fisioterapisti | “Insegnanti di yoga a rischio di problemi all’anca”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) La popolarità dellonon sembra tramontare: in tutte le sue declinazioni, è fra le attività sportive più gettonate. E questo significa che c’è necessità di sempre più insegnanti di questa disciplina. Ma c’è qualcosa che potrebbe frenare gli entusiasmi dei cultori dello: Benoy Matthews, un importante fisioterapista del Regno Unito, in un’intervista alla Bbc news ha avvertito: riceve un numero crescente di insegnanti con graviall’anca – molti dei quali richiedono un intervento chirurgico – perché spingono troppo in là il loro corpo. Matthews, specializzato in riabilitazione di anca e ginocchio e membro della Chartered Society of Physiotherapists, afferma di vedere da quattro a cinque insegnanti dial mese. Il loro problema risiede nel fatto che spingono ripetutamente i loro corpi in posizioni che la fisiologia umana non prevede. ...