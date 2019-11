Firenze | dopo il restauro la Porta sud del Battistero torna nel Museo dell'Opera del

La previsione di Chiariello si avvera - dopo Firenze difficoltà a concedere rigori al Napoli : Umberto Chiariello, volto noto del panorama giornalistico napoletano, in diretta su Radio Punto Nuovo torna a parlare dell’arbitro Giacomelli Chiariello si associa alle parole di contestazione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. “Il presidente parla per tutelare la sua Società Sportina, condivido le sue parole. dopo Fiorentina-Napoli avevo detto che con grande difficoltà avrebbero concesso altri rigori al Napoli. Il ...

Firenze - 19enne perde la vita in discoteca dopo malore : potrebbe avere assunto sostanze : Una terribile tragedia si è verificata alle prime ore di oggi, 20 ottobre, in nottata, alla discoteca Jaiss di Sovigliana di Vinci, nel fiorentino. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, una ragazza di 19 anni, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy, è deceduta all'interno dello stesso locale dopo aver accusato un malore. Al momento non si sa con certezza quale sia la causa del decesso della vittima, ma ...

A me pareva rigore - ma dopo Mertens a Firenze - di rigori ne vedremo pochi : Si torna a giocare dopo tutte le polemiche sui presunti appiccichi tra il presidente e Carletto. Alla fine hanno chiarito che non è successo niente e il presidente se n’è uscito con le sue solite dichiarazioni. Come spesso accade, pure se tiene ragione, fa di tutto per farsi mandare a quel paese dai suoi detrattori. Vabbè ma tanto ormai lo conosciamo e così ce lo teniamo. Minuto 0’ – Di Lorenzo torna dalla nazionale e si sposta a ...

Napoli - Alvino : “Su Ghoulam c’era calcio di rigore - sacrosanto. Dopo Firenze volevano ucciderci - ora dove sono?” : Napoli, parla Carlo Alvino: queste le sue dichiarazioni Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole riportate dalla redazione di AreaNapoli.it. “In questo momento le valutazioni sul Napoli devono essere fatte sulla base delle prestazioni e non del risultato. Relativamente a quelle terminate con le due sconfitte, con la Juve abbiamo visto una squadra a due facce e non mi ...

Firenze - moto prende fuoco dopo un incidente con auto e bici : morti centauro e passeggera : Un motociclista di 53 anni e la donna di 52 anni che viaggiava con lui sono morti in un incidente stradale avvenuto in via Pistoiese, in località Sant'Angelo a Lecore a Signa (Firenze). La loro moto ha preso fuoco. Denunciati a piede libero per il reato omicidio stradale un ciclista di 76 anni e un automobilista di 26.Continua a leggere

I concerti di Vasco Rossi nel 2020 verso Imola? Nuove possibilità dopo Firenze Rocks con un occhio sul Circo Massimo : I concerti di Vasco Rossi nel 2020 arrivano a Imola? Queste le indiscrezioni che trapelano da Il Resto Del Carlino, secondo il quale il rocker di Zocca potrebbe suonare all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari della città. Quello del concerto di Imola è un sogno che molti fan vorrebbero vedersi realizzato, dal momento che il Kom manca da molti anni dal palco dell'Autodromo della sua regione, ragione per la quale sarebbe auspicabile un ritorno a ...

Febbre dopo viaggio all’estero - doppio caso di Dengue a Firenze : “Via alla disinfestazione” : doppio caso di Febbre Dengue a Firenze: si tratta di una coppia appena rientrata da un viaggio all'estero. L'uomo è ancor ricoverato, mentre la donna dovrebbe essere dimessa a breve. Al via le operazioni di disinfestazione anti-zanzare nelle zone di viale Duse e via Masaccio: "Interventi a scopo cautelativo per ridurre la possibilità di ulteriore contagio".Continua a leggere