Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 5 novembre 2019) Notificato l’avviso di chiusura delle indagini preliminari ai due politici. Si conclude l’ultimo fascicolo nato dalla maxi inchiesta sul Nuovo Stadio della Roma. I pm di Roma contestano di aver ottenuto erogazioni dall’imprenditore capitolino Luca Parnasi

massimoneri90 : Finanziamento illecito: rischio processo per il tesoriere della Lega Centemero e l’ex tesoriere Pd Bo… - andreafin8 : RT @IvanCimma: #Finanziamentoillecito, processo in vista per Centemero (#Lega) e Bonifazi (#ItaliaViva) - 24notizieItalia : Finanziamento illecito, processo in vista per Centemero (Lega) e Bonifazi (Italia Viva) -