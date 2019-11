Fiction massacro del Circeo | la società Cattleya smentisce la consulenza di Angelo Izzo

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019) L'indiscrezione giornalistica, pesante come un macigno, circolava da domenica nel Web. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano Il Tempo,, stupratore, assassino di donne e bambine, da 'del male' si sarebbe tramutato in consulente: il mostro delsarebbe stato chiamato da una casa di produzione in vista della realizzazione di una, e non in qualità di persona informata sui fatti, ma di artefice della mattanza. Quella del 1975, capitolo efferato della cronaca italiana. Arriva la smentita delladi produzione: il progetto per realizzare una serie tv che verterà proprio sul processo delc'è, ma lanon ha mai contattato il pluripregiudicato.è stato condannato all'ergastolo per aver stuprato e torturato con gli amici Gianni Guido e Andrea Ghira, in una villa nella località di mare in provincia di Latina, Donatella Colasanti e Rosaria ...

