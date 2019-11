Felipe | Barcellona sarà il tuo incubo” Manifestanti catalani bruciano immagini del

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) Diverse migliaia disi sono radunati lunedì anel tentativo di interrompere una visita del reVI, in un clima di crescente tensione dopo la sentenza di condanna per nove leader separatisti e a pochi giorni dalle elezioni nazionali. Alcunihanno dato alle fiamme bandiere della Spagna e cartelloni con l’immagine del re, urlando slogan come “Morte al Borbone” e “sarà l’incubo diVI”.Sui cartelli scritte contro il monarca - “Il re spagnolo non è il benvenuto in Catalogna” - ecapovolte del re, secondo quanto riferito da un corrispondente dell’AFP. Dall’arrivo di, domenica scorsa, la sicurezza è stata rafforzata con un gran numero di agenti dispiegati intorno al luogo in cui si è svolta la ...

