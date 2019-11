Fattura elettronica 2020 | sanzioni bollo non pagato | quali rischi?

Fattura elettronica 2020 : esenzione medici e farmacie confermata. Decreto : Fattura elettronica 2020: esenzione medici e farmacie confermata. Decreto La parola d’ordine della prossima Manovra è la lotta all’evasione fiscale, battaglia che di fatto è iniziata già da qualche tempo. L’introduzione della Fattura elettronica è stata importante proprio sotto questo aspetto e i risultati, in termini di contabilità nelle casse dello Stato, non sono stati deludenti. Ma cosa succederà nel 2020? In attesa di sapere le novità ...

Fattura elettronica e carburante : cosa bisogna fare? : Fattura elettronica e carburante: ormai la confusione regna sovrana e date le norme in vigore, è meglio sapere cosa bisogna fare nello specifico. Aziende, posessori di partita IVA e professionisti sono entrati in confusione da quando è entrato in vigore l’obbligo di richiedere al benzinaio una Fattura elettronica. Naturalmente da richiedere al momento del rifornimento di carburante. Di cosa si tratta? Di un documento in formato elettronico utile ...

Fattura elettronica retrodatata al mese precedente. Come si registra online : Fattura elettronica retrodatata al mese precedente. Come si registra online Qual è il modo corretto per registrare una Fattura elettronica retrodatata al mese precedente? Mettiamo, ad esempio, il caso di una Fattura elettronica con data 30 settembre sia ricevuta dal Sistema di Interscambio in data 2 ottobre o 5 ottobre. La registrazione può avvenire con la data del 30 settembre o si rischiano sanzioni? Un contribuente tenuto alla contabilità ...

Fattura elettronica 2019 : le sanzioni previste e in vigore : Fatturazione elettronica 2019: le sanzioni previste sono ufficialmente in vigore. Dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, è entrato in vigore l’obbligo come ormai noto, della Fattura elettronica, in formato Xml. L’e-Fattura deve essere necessariamente redatta utilizzando strumenti informatici (un pc, un tablet o uno smartphone), e ...

Scontrini e Fattura elettronica prova di reato : cosa cambia dal 2020 : Scontrini e fattura elettronica prova di reato: cosa cambia dal 2020 La fattura elettronica assolverà pienamente al suo compito di strumento di lotta contro l’evasione fiscale nel 2020: almeno questa è l’intenzione del governo, che ha messo la guerra agli evasori tra le prime priorità della prossima Manovra. In tal senso sono da annoverare diversi provvedimenti, tra cui anche la lotteria degli Scontrini, e lo stop ai condoni delle tasse non ...

Fattura elettronica - attenzione a questa mail : la truffa viaggia via Pec : L'allarme lanciato dall'Agenzia delle Entrate: stanno circolando mail di phishing relative alla Fatturazione elettronica...

Fattura elettronica 2020 per regime forfettario solo oltre i 30 mila euro : Fattura elettronica 2020 per regime forfettario solo oltre i 30 mila euro Allo studio del governo l’estensione dell’obbligo di Fattura elettronica al regime forfettario: ora al vaglio dei tecnici dell’esecutivo la possibilità di prevederlo solo per alcuni contribuenti che usufruiscono del regime di tassazione agevolata. Fattura elettronica per forfettari in chiave anti-evasione oltre al taglio del cuneo fiscale, che riguarderà i ...

Regime forfettario 2020 : chi avrà l’obbligo di Fattura elettronica. Ultime novità : Ancora novità in arrivo il prossimo anno per chi ha aderito o intende aderire al Regime forfettario, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di fattura elettronica. Sappiamo bene che il 2019 è stato un anno rivoluzionario per i liberi professionisti e le partite iva, a causa dei numerosi cambiamenti in ambito fiscale. La platea delle imprese e partite Iva si è trovata di fronte all’introduzione: Del Nuovo Regime forfettario con aliquota al ...

Regime Forfettario 2020 a scaglioni e senza Fattura elettronica - il piano : Regime Forfettario 2020 a scaglioni e senza fattura elettronica, il piano Il Regime Forfettario potrebbe cambiare nel 2020, ma non sarà eliminata l’aliquota Irpef agevolata al 15% per chi percepisce redditi annui fino a 65.000 euro. Non ci sarà invece l’aliquota al 20% per chi guadagna un reddito annuo compreso tra 65.000 e 100.000 euro annui, ma potrebbe esserci invece un ritocco al rialzo di quell’aliquota. Inoltre la novità del prossimo ...

Fattura elettronica - scadenza giovedì 31 ottobre per aderire alla consultazione archivio : Il corrente mese di ottobre del 2019 è l'ultimo utile, per quel che riguarda la consultazione dell'archivio delle fatture elettroniche emesse e ricevute, al fine di aderire al servizio. Ne dà notizia FiscoOggi.it, il Quotidiano telematico dell'Agenzia delle Entrate, nel precisare in particolare che il termine utile di adesione è quello di giovedì 31 ottobre del 2019. Come aderire alla consultazione delle e-fatture emesse dall'1 gennaio 2019 Le ...

Fattura elettronica : sanzioni attive per ritardi ed omissioni - addio alla moratoria : Così come è previsto dal Dl 119/2018, alla fine dello scorso mese di settembre del 2019 si è chiusa la moratoria sanzioni sulla Fattura elettronica in caso di ritardi o omissioni. Il che significa che, dallo scorso 1 ottobre del 2019, le sanzioni per ritardi ed omissioni sulla Fatturazione elettronica sono ufficialmente attive e possono peraltro portare a pagare tra il 90% ed il 180% in più, rispetto all'imposta dovuta, nei casi di violazione ...

Fattura elettronica regime forfettario per 2 milioni di Partite Iva in arrivo : Fattura elettronica regime forfettario per 2 milioni di Partite Iva in arrivo Tra le priorità del governo la lotta all’evasione fiscale: in quest’ottica, con la Legge di Bilancio 2020 potrebbe essere previsto l’obbligo di Fattura elettronica anche per i contribuenti del regime forfettario. Fattura elettronica: a chi verrà esteso l’obbligo? La discussione sulla prossima Legge di Bilancio entra sempre più nel vivo: la possibilità di ...

Partite Iva - allo studio obbligo di Fattura elettronica per 2 milioni di forfettari : Il Governo valuta un doppio intervento sulle Partite Iva tra manovra e decreto fiscale collegato: confermato il regime forfettario fino a 65mila euro ma con correttivi antievasione mentre il superforfait al 20% è tra sospensione e addio

Fattura elettronica : consultazione documenti - adesione entro ottobre : Fattura elettronica: consultazione documenti, adesione entro ottobre La Fattura elettronica è un argomento di cui abbiamo parlato a più riprese. Per dare informazioni relative al suo utilizzo o per annunciare, come in questo caso, la disponibilità e l’accessibilità a nuovi servizi. Sino al 31 ottobre 2019 è possibile chiedere di visualizzare e consultare le fatture elettroniche ricevute dal 1° gennaio 2019. Fattura elettronica, i ...