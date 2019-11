Fabio Grosso nuovo allenatore del Brescia

Brescia - è ufficiale : Fabio Grosso è il nuovo allenatore dei lombardi : Mancava soltanto l’ufficialità, che è arrivata adesso: Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Brescia. Il club del presidente Cellino ha deciso di optare per l’ex terzino per il dopo Corini, esonerato in seguito alla sconfitta a Verona e un cammino recente negativo. Il campione del mondo, per poter sottoscrivere il contratto con i lombardi, ha dovuto rescindere proprio con gli scaligeri, allenati sino alla scorsa stagione. ...