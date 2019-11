Fa tutto l’Inter a Dortmund | prima incanta e poi si suicida | il Borussia ringrazia e

Fonte : sportfair

(Di martedì 5 novembre 2019) I nerazzurri vanno avanti di due gol nel primo tempo, salvo poi farsi rimontare nella ripresa dalla rete di Brandt e dalla doppietta di Hakimi Un vero e proprio suicidio sportivo, un secondo tempo orribile che spezza le gambe all’Inter, rimontata e poi ribaltata daldopo essere stata avanti di due gol. AFP/LaPresse Avvio perfetto per gli uomini di Conte, che dominano in lungo e in largo nel corso dei primi 45 minuti, trovando la via della rete con Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic,di consegnarsi letteralmente ai tedeschi, che fanno il bello e il cattivo tempo portando a casa tre punti pesantissimi. La doppietta di Hakimi e il sigillo di Brandt piegano la resistenza dei nerazzurri, capaci di rovinare quanto di buono fatto nel primo tempo con errori davvero grossolani, come quello di Brozovic in occasione del 2-2. Conte urla e si sbraccia in ...

GoalItalia : #Conte è una furia nonostante la vittoria: 'Giocano sempre gli stessi. Adesso dopo 4 mesi conosco l'ambiente Inter,… - MartinaMichele : Si fanno battaglie durante il campionato per arrivare in Champion per poi buttare tutto nel cesso con una prestazio… - darialdo79 : @esistenzialinte L'inter deve prima di tutto vincere a Praga, poi andrebbe bene pure una vittoria del Borussia a Barcellona. -