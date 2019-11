Ex Ilva | slitta l’incontro tra governo e Arcelor L’azienda chiede al tribunale di Milano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) La miccia è accesa e il conto alla rovescia è iniziato. Dopo l’annuncio diMittal di voler riconsegnare allo Stato le chiavi degli stabilimenti dell’, dove la multinazionale è in affitto, e quindi non finalizzare la vendita, ilè alla ricerca di una soluzione per evitare di ritrovarsi per le mani la gestione delle acciaierie. Il colosso della siderurgia ha già consegnato aldila richiesta di accertamento delle ragioni del recesso. Mentre monta la polemica politica, con distinguo interni alla maggioranza, e la protesta dei sindacati che vanno verso una “mobilitazione” a Taranto, dove in mattinata si è riunito il consiglio di fabbrica. E intanto èto il faccia a faccia tra l’esecutivo e i vertici diMittal, previsto nel pomeriggio di martedì. L’incontro è stato rimandato a mercoledì mattina, quando il ...

