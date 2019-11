Ex Ilva | ora Renzi ci ripensa e annuncia emendamento Iv per reintrodurre lo scudo penale

Ex Ilva - Calenda a Radio24 : “Cialtroni al governo - verrà chiusa per Barbara Lezzi. La cordata di Renzi? In Alitalia lo stanno ancora aspettando” : “Questi sono un branco di dilettanti allo sbaraglio che non ha mai lavorato un giorno fuori dalla politica, non sa cos’è una fabbrica, non sa cosa costa farla, cosa costa mantenerla. La parola giusta è cialtroni” . Così Carlo Calenda, eurodeputato di Siamo europei ed ex ministro dello Sviluppo economico, a 24 Mattino su Radio24 intervistato da Simone Spetia e Maria Latella. Calenda ha commentato le mosse della maggioranza che hanno portato ...

Ex Ilva : Bellanova - ‘recuperare razionalità - si gioca su filiera e lavoratori’ (2) : (Adnkronos) – Quanto all’emendamento sullo scudo penale, Bellanova spiega di non essersi opposta come Italia Viva perché “probabilmente dovevamo non dare attenzione a quelli che ci accusano di essere strumentali. Io sono stata nel Consiglio dei ministri fino alle 2 di notte – continua la ministra – a motivare come quella scelta avrebbe messo in discussione posti di lavoro e dava pretesti a Mittal di alzare il ...

Ex Ilva : Bellanova - ‘recuperare razionalità - si gioca su filiera e lavoratori’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Bisogna recuperare razionalità e senso di responsabilità”. Lo dice la ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova in un’intervista a Circo Massimo, su Radio Capital. “Qui si gioca sulla vita non solo della filiera produttiva dell’acciaio, fondamentale per il nostro Paese, ma di 20mila persone fra diretti e indotto e centinaia di piccole imprese. Non si scaricano le ...

Ilva - ora Conte pensa a un decreto e rilancia la vecchia cordata. Renzi punta su Acciaitalia : Il presidente del Consiglio Conte è pronto ritira fuori scudo penale nuovo di zecca pronto a valere da subito e non solo per gli amministratori dell'Ilva impegnati...

Finale choc per l’ex Ilva - Arcelor se ne va : “Impossibile lavorare senza immunità” : Il governo fa muro: «Non consentiremo la chiusura di Taranto». I sindacati: «Una catastrofe occupazionale»

Ex Ilva : Orlando - ‘governo in aula? ora più utile impegno di tutti per no chiusura’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Ma prima di chiedere di riferire in aula per scaricare le colpe su Ilva, adesso non sarebbe più utile impegnarsi tutti per impedire che la fabbrica chiuda?”. Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, dopo le richieste al governo -delle opposizioni ma anche di Italia Viva- di riferire in Parlamento sul caso Ilva. L'articolo Ex Ilva: Orlando, ‘governo in aula? ora più ...

Ilva - arcivescovo di Taranto : ‘Governo intervenga subito. È calamità sociale - finora troppa inerzia’ : “I commissari governativi intervengano affinché AlcelorMittal receda dalla volontà di abbandonare l’Ilva. E’ una calamità sociale che si prevede e che si aggiunge a quella ambientale, che rimane tuttora in piedi”. E’ allarme lanciato ai microfoni di Radio Vaticana dall’arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro, dopo l’annuncio di ArcelorMittal di voler rinunciare all’acquisizione del gruppo siderurgico ex ...

Ultime notizie/ Oggi - ultim'ora : ex Ilva - Governo "no chiusura azienda" - 4 novembre - : Ultime notizie, ultim'ora Oggi. Ex Ilva, caos dopo annuncio recesso contratto d'acquisto: Governo 'non faremo chiudere l'azienda', 4 novembre 2019,

Ex Ilva - Salvini : “Se saltano posti di lavoro - governo si dimetta. Pd - M5s - Leu e Iv abbiano il coraggio di andare a Taranto stasera” : “Abbiamo un governo di incapaci. Se saltano i posti di lavoro, devono dimettersi“. A dirlo, in conferenza stampa al Senato, il leader della Lega, Matteo Salvini, che insieme a Claudio Durigon e Massimiliano Romeo ha commentato la notizia secondo cui la multinazionale ArcelorMittal sarebbe pronta ad abbandonare il sito produttivo siderurgico di Taranto. L'articolo Ex Ilva, Salvini: “Se saltano posti di lavoro, governo si ...

I grillini fanno scappare Arcelor Mittal : ora l’Ilva rischia grosso : Capolavoro grillino! Arcelor Mittal restituisce l’Ilva allo Stato. Am InvestCo Italy, la holding italiana del gruppo francese, ha notificato ai

La maggioranza rossogialla cancella l'immunità per i manager. Ora l'ex Ilva rischia : Sembrava una mossa legata tutt'al più alle polemiche tra le varie componenti grilline - la fronda governista opposta a quella dura e pura fedele alle promesse fatte in campagna elettorale - la presentazione, a inizio ottobre, dell'emendamento al decreto “salva imprese” con cui 13 senatori Cinque ste

Ex Ilva - l’immunità penale (per ora) non torna. Sindacati : ‘Ora l’azienda taglierà molti posti di lavoro’. Patuanelli : ‘A breve incontro Arcelor’ : Ha vinto la linea dura dei 17 senatori M5s: l’immunità penale (ridotta) per i gestori dell’ex Ilva di Taranto, per il momento, non tornerà. L’emendamento a prima firma di Barbara Lezzi è stato approvato dalle commissioni Industria e Lavoro del Senato e quindi il nuovo scudo penale, che sarebbe stato reintrodotto per volere di Luigi Di Maio nel dl Salva Imprese, salta. Così, non appena il decreto legge sarà convertito, ...

