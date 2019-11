Ex-Ilva | L’ArcelorMittal si ritira Ecco come agisce il turbocapitalismo globocratico

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) Edl’ultima, triste novità. L’ennesima, a cui ovviamente non saprà offrire alcuna seria risposta il governo giallofucsia, tutto assorbito dall’aumento delle tasse per chi lavora e dalla zelante opera di agevolazioni dei padroni del capitale liquido-finanziario. È, lo sappiamo, il governo in livrea, sempre pronto ad accogliere tutti i desiderata del padronato no border, quello – per intenderci – che sta massacrando senza pietà le classi lavoratrici e i ceti medi. La novità – horribile dictu – è che ArcelorMittal ha annunciato apertis verbis il ritiro dall’exda Taranto e dall’Italia. La restituirà, insomma, allo Stato italiano. Lo apprendiamo da una nota diffusa dallo stesso gigante industriale. Che, per inciso, ha la sua base in Lussemburgo. ArcelorMittal – diciamolo – è approdato in Italia con l’atteggiamento ...

petergomezblog : Ex Ilva, ArcelorMittal annuncia l’addio: “Via entro un mese. Senza scudo penale impossibile produrre”. Vertice stra… - TgLa7 : #ArcelorMittal comunica l'intenzione di rescindere il contratto d'acquisto. #Ilva torna allo Stato - ilfoglio_it : Il delitto perfetto del M5s. Taranto addio, ArcelorMittal lascia l'ex #Ilva -