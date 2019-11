Ex Ilva | la bomba sociale e ambientale che sei governi in 7 anni non hanno disinnescato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) Settesenza una soluzione. Setteinseguendo un modo per disinnescare ladell’ormai exdi Taranto. Dal 2012 a oggi si sono susseguiti ben sei: da Monti ai dueConte passando per Letta, Renzi e Gentiloni. Tuttiprovato – a colpi di decreto – a bilanciare diritto alla salute e salvaguardia del lavoro in una fabbrica che secondo quanto accertato dai periti dei tribunali ha prodotto “malattia e morte” con le emissioni nocive e con impianti vecchi e non sicuri per gli operai. Gli esecutiviprovato di tutto: un garante, un amministratore straordinario, tre commissari, ma l’acciaieria più grande e velenosa d’Europa è ancora la cartina al tornasole di promesse non mantenute. Il sequestro del 2012 – Tutto è iniziato il 26 luglio 2012, giorno in cui il gip Patrizia Todisco sequestra senza facoltà ...

BentivogliMarco : #ArcelorMittal ex #Ilva: capolavoro di incapacità politica ferma il risanamento ambientale e innesca bomba sociale.… - Daniele_Manca : Ilva, Arcelor Mittal lascia. I nodi immunità penale e perdite. Sindacati: disimpegno è bomba sociale. E se le multi… - LegaSalvini : ++ #ILVA: ARCELORMITTAL RESCINDE IL CONTRATTO, UN ALTRO DISASTRO DEL GOVERNO ++ -