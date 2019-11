Ex Ilva | Barbagallo | ‘togliere immunità penale errore se ha dato alibi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Togliere l’è stato unse haalibi ad ArcelorMittal per sfilarsi. Non è consentito a nessuno potersi sfilare da un’attività che è fondamentale per il futuro economico e produttivo del nostro paese”. Così il segretario della Uil, Carmelo, commentando la situazione dell’ex, al termine della presentazione rendiconto sociale Inps.L'articolo Ex, ‘toglierese haalibi’ CalcioWeb.

BiancoliRosella : RT @LeonebonCettina: @laura_ceruti @matteorenzi @ItaliaViva sono d'accordo con te Laura e penso che alcuni nostri amici vivaci dovrebbero… - CostanzaBattis1 : RT @LeonebonCettina: @laura_ceruti @matteorenzi @ItaliaViva sono d'accordo con te Laura e penso che alcuni nostri amici vivaci dovrebbero… - Laila76913893 : RT @LeonebonCettina: @laura_ceruti @matteorenzi @ItaliaViva sono d'accordo con te Laura e penso che alcuni nostri amici vivaci dovrebbero… -