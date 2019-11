Esplosione | morto anche il terzo pompiere I nomi | le foto e le storie degli eroi di

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 5 novembre 2019) Si chiamavano Antonino Candido, da tutti conosciuto come Nino, il più giovane: 32 anni, di Albenga (Savona); Matteo Gastaldo, 47 anni residente a Gavi, l’ultimo e essere estratto dalle macerie della cascina nell’alessandrino; Marco Triches, 36 anni, papà di un bambino di pochi anni elui originario di Albenga. Sono loro i tre pompieri morti dopo l’verificatasi la scorsa notte in un cascinale di Quargnento, nell’alessandrino. I feriti sono altri due vigili del fuoco e un carabiniere, trasportati all’ospedale di Alessandria e di Asti. Non sarebbero in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto sulla quale indagano i carabinieri. “La morte di tre Vigili del fuoco a Quargnento addolora tutta l’Italia. Il mio commosso pensiero alle vittime e un abbraccio alle famiglie e ai feriti. Solidarietà e pieno sostegno a emergenza Vvf,sempre in prima linea ...

Corriere : Esplosione in una palazzina Morto un pompiere, altri 2 dispersi - Antonio_Tajani : Brutto risveglio questa mattina con le notizie che arrivano dalla provincia di #Alessandria. Un pensiero commosso… - LaVoceRC : Esplosione di Alessandria, uno dei vigili trovato senza vita era di Reggio Calabria - CityNow -