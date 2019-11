Esplosione ad Alessandria | tre vigili del fuoco morti Ipotesi dolosa LE FOTO

Alessandria - incendio in un cascinale ed Esplosione : morti due vigili del fuoco - un disperso : Due vigili del fuoco sono morti nel rogo e uno è ancora disperso dopo l'esplosione nella notte in un cascinale disabitato a Quargneto, in provincia di Alessandria. I pompieri sono intervenuti per spegnere un incendio e sono stati investiti dall'esplosione. Tre i feriti, due vigili del fuoco e un car

Alessandria - Esplosione in cascina disabitata : 3 pompieri morti e 3 feriti. Ipotesi dolosa : Tre pompieri sono morti nell’esplosione di una cascina disabitata avvenuta intorno alle 2 di questa notte a Quargnento, in provincia di Alessandria. Secondo una prima ricostruzione, a causare la deflagrazione del cascinale è stata una fuga di gas, forse dolosa: le vittime erano intervenute dopo una prima esplosione che aveva fatto crollare parte dell’edificio quando si è verificata una seconda esplosione che li ha investiti ...

Esplosione ad Alessandria - due vigili del fuoco morti e un disperso. LE FOTO : La deflagrazione è avvenuta verso le 2 di stanotte a Quargnento, in una porzione disabitata di una cascina. Le ipotesi: fuga di gas o incendio. Ma non si esclude la pista dolosa

Due vigili del fuoco sono morti nell’Esplosione di un edificio in provincia di Alessandria : Martedì mattina due vigili del fuoco sono morti a causa di un’esplosione avvenuta in un edificio a Quargneto, in provincia di Alessandria: altri due vigili del fuoco e un carabiniere sono stati feriti, mentre una quinta persona, un vigile del