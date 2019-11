Energia : borsa elettrica - prezzo -4 - 5% a 43 - 95 euro/mwh : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – prezzo dell’elettricità in calo alla borsa elettrica . Nella settimana, da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, il prezzo medio di acquisto dell’ Energia nella borsa elettrica (Pun) si porta a 43,95 euro /MWh, in calo di 2,06 euro /MWh rispetto alla settimana precedente (-4,5%). Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato.In riduzione anche i volumi di Energia elettrica ...

Francia - Edf : “Problemi tecnici alle centrali nucleari : componenti reattori fuori norma”. Sale prezzo Energia e il titolo crolla in Borsa : Nelle centrali nucleari di Edf potrebbero esserci componenti non a norma. A dirlo è lo stesso colosso francese, che in Italia controlla Edison. La società ha riferito, informando l’Autorità francese per l’energia atomica, che sono in corso “approfondite analisi per identificare tutti i componenti e i reattori coinvolti, come pure per accertare la loro idoneità al servizio”. L’annuncio ha immediatamente fatto ...