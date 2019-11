Elena Barolo | 17 anni fa velina di ‘Striscia la Notizia’ Ma oggi? La ‘trasformazione’

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 5 novembre 2019) “Signore e signori, le Veline!” Quante volte abbiamo sentito queste parole, e quante volte abbiamo visto le due ragazze di Striscia la Notizia – canonicamente una bionda e l’altra mora – ballare sul tavolo del programma ideato da Antonio Ricci. Fra le tante bellezze che si sono alternate fra le Veline ci sono state anche Giorgia Palmas e. La mora cagliaritana e la bionda torinese rimasero le bellezze del programma per ben due stagioni: dal 23 settembre 2002 al 5 giugno 2004. Biondissima, occhi più che verdi,ha continuato la carriera televisiva e cinematografica, recitando anche con Enrico Brignano ed Alessandro Gasmann e con registi come i fratelli Carlo ed Enrico Vanzina.è anche rimasta molto amica con Giorgia Palmas: dopo le due stagioni passate insieme come Veline, la mora e la bionda insieme hanno condotto nel 2004 la versione estiva del ...