Egitto | arrestato di nuovo uno dei legali di Regeni | accusato di terrorismo | ma negli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) Quando stamattina Ibrahim Metwaly Hegazy è stato raggiunto dai membri della Sicurezza Nazionale egiziana nella stazione di polizia di Kafr El-Sheikh, al Cairo, l’avvocato ha sperato che per lui le porte della detenzione, dopo oltre due anni, si sarebbero riaperte. Non immaginava certo che, invece della scarcerazione ordinata dalla Procura del Cairo lo scorso 14 ottobre, l’attivista dell’Ecrf (la Commissione egiziana per i diritti e le libertà), l’organo che da quasi quattro anni segue e appoggia la famiglia di Giulio, gli venisse notificata una nuova accusa: adesso dovrà rispondere di fondazione di gruppo terroristico. Difficile capire come Ibrahim Metwaly –per la prima volta il 10 settembre del 2017 all’aeroporto internazionale del Cairo mentre si stava recando a Ginevra per una conferenza sulla tutela dei diritti umani -, co-fondatore tra le altre cose ...

