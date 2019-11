Ebrei genovesi | la memoria è il nostro futuro Dannatissimi libri di storia!

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) Eravamo più di 3.000 persone alla marcia di ieri sera per ricordare la deportazione deglidurante il periodo nazifascista. Con noi c’era anche il mio amico Gilberto, ingegnere, amante della montagna, sciatore, padre, nonno… e anche ex deportato a Buchenwald. A fianco della comunità ebraica genovese c’era anche la Comunità di Sant’Egidio e diversi rappresentati delle istituzioni. Eravamo insieme in quella marcia per non dimenticare e guardare alcon speranza. Laè il. Però, diranno molti, è importante soprattutto guardare avanti. Giustissimo. Sono totalmente d’accordo. Anzi, è fondamentale guardare avanti. In auto devi guardare avanti se non vuoi andare a sbattere. Ogni tanto, però, un’occhiata allo specchietto retrovisore faremmo bene a darla, perché quell’auto dalle forme aggressive e con i sedili piani di odio che abbiamo sorpassato e ...

