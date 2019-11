È morto Timi Hansen | bassista dei Mercyful Fate e di King Diamond | lutto nel mondo del

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 5 novembre 2019) A soli 61 anni è. La conferma è arrivata, con tanto dolore, da uno dei suoi più grandi amici e compagni di squadra. Sulla bacheca social diè comparso un messaggio pieno di tristezza: Ho appena scoperto di aver perso uno dei miei più cari amici, che ha lottato contro il cancro per tanto tempo con un'incredibile tenacia. Non era solamente il mio compagno di stanza nei primi tour dei: era il miopreferito. Mi ritengo fortunato per essere stato in grado di fargli visita nel suo appartamento con altri otamici, è stato un buon pomeriggio che non potrò dimenticare. L'ultima volta in cui l'ho sentito al telefono, il 24 ottobre, ho ben inteso che le cose si facevano più serie, e lui diceva: "Continuiamo a combattere". Sono tanto triste per la sua famiglia, avete tutta la mia vicinanza. Riposa in pace,. Mio caro, caro amico. ...

