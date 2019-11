E' morto l' attore Omero Antonutti | voce narrante del film ' La vita è bella'

Omero Antonutti - morto il famoso attore doppiatore : i fratelli Taviani lo hanno voluto in cinque film : attore in Padre Padrone dei fratelli Taviani (1977) e doppiatore amatissimo, con la sua voce che era diventata quella di Christopher Lee, Martin Landau, Robert Duvall, Michael Parks, John Hurt, Omar Sharif, Max Von Sydow, è morto a 84 anni Omero Antonutti. Nato a Basiliano, Friuli Venezia Giulia, il 3 agosto del 1935, Antonutti si è spento questa mattina in ospedale a Udine, dove era ricoverato per le complicanze di un tumore. I fratelli Taviani ...

Brian Tarantina morto - addio all’attore di “Donnie Brasco” : è giallo sulle cause della morte : L’attore statunitense Brian Tarantina, noto per i film “Carlitòs Way“, per la regia di Brian De Palma, e “Donnie Brasco” di Mike Newell, dove ha interpretato criminali italoamericani è stato trovato senza vita ed è giallo sulle cause della sua morte. Aveva 60 anni. Tarantina (nato a New York il 27 marzo 1959 da genitori di origine italiana e irlandese) è stato trovato dalla nipote sabato mattina privo di coscienza sul ...

Fermo : schiacciato dal trattore - morto a 37 anni Luca Fazi : Luca Fazi, un agricoltore di 37 anni, è l'ennesima vittima di un incidente sul lavoro avvenuto ieri sera, mentre era alla guida del suo trattore. Il 37enne è stato trovato senza vita in un terreno agricolo di sua proprietà a Montelparo, in provincia di Fermo, a poche centinaia di metri dalla casa in cui viveva con la famiglia.Continua a leggere

Lutto nel mondo della tv : l’attore “dei record” John Clarke morto per complicazioni di una polmonite : Lutto nel mondo del cinema: è giunta da poche ore la notizia della scomparsa di un attore che nessuno potrà mai dimenticare. Si tratta di John Clarke, attore statunitense che è venuto a mancare all’età di 88 anni. La sua carriera è stata tutta tra cinema e televisione. È proprio con quest’ultima che, grazie alla storica soap opera “Il tempo della nostra vita”, è divenuto celebre. John Clarke è morto il 16 ottobre 2019 a Laguna Beach, in seguito ...

Viene investito da una frana mentre si trova sul trattore : morto 62enne nel Bellunese : Incidente ieri sera a Sedico, nell’Agordino Bellunese: un uomo si trovava a bordo di un trattore, ed è stato investito da una frana. E’ scattato immediatamente l’allarme e sul posto sono giunti i vigili de fuoco e il 118, ma, purtroppo, tutti i tentativi di rianimare il 62enne sono stati vani. Secondo le forze dell’ordine, l’uomo stava consegnando il macchinario nuovo di fabbricazione ad una azienda, quando è stato ...

morto Paco Fabrini - addio all’attore che recitò con “il Monnezza” : la sua moto travolta da un’auto : È Morto a 46 anni in un incidente stradale l’ex attore Paco Fabrini, divenuto famoso quando era ancora un bambino per aver interpretato il ruolo di “Rocky Girardi“, il figlio del celebre ispettore interpretato da Tomas Milian nei film con “il Monnezza“. Fabrini aveva abbandonato la carriera d’attore nel 1986 e poi aveva aperto una pizzeria in un piccolo comune in provincia di Viterbo. L’incidente mortale ...

Carlo Croccolo morto a 92 anni : attore in “Tre Uomini e una gamba” - lavorò con Totò : Carlo Croccolo morto a 92 anni a Napoli: lavorò al fianco di Totò e lo doppiò. «Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento. I funerali si terranno domani, domenica 13 ottobre, alle ore 16, presso la Chiesa San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento» a Napoli. Queste le parole del post su Facebook che annuncia la morte, stamani, di Carlo Croccolo. Si è spento a 92 anni l’attore napoletano Carlo Croccolo. Ha ...

Cinema in lutto. Volto di oltre cento film e candidato all’Oscar - l’attore Robert Forster è morto nella sua casa : Cinema in lutto per la morte di Robert Forster. l’attore ha recitato in oltre cento film ed è stato candidato al premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 1998 per “Jackie Brown” di Quentin Tarantino, dove impersonò Max Cherry, ruolo creato per lui dal regista. Secondo quanto riferito dal suo agente a “The Hollywood Reporter, l’interprete statunitense è morto venerdì11 ottobre nella sua casa a Los Angeles, all’età di 78 anni, in ...