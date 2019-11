Droga e 'ndrangheta, 65 arresti dei CC

I Carabinieri del comando provinciale di Torino hanno eseguito in Piemonte, a Reggio Calabria,Milano e Catania,65 ordini di custodia cautelare nei confronti di appartenenti o contigui alle "locali"di 'di Volpiano e San Giusto Canavese (TO),ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso e traffico internazionale di stupefacenti con l'aggravante delle finalità mafiose Stesso provvedimento da parte della GdF per altri 6 indagati. Sequestrati beni mobili e immobili,conti correnti e quote societarie.(Di martedì 5 novembre 2019)