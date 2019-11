“Dov’è Giulia?” Alberto Antonello si sveglia dal coma | nessuno ha avuto il coraggio di

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 5 novembre 2019)si èto, il 18enne rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale in cui è morta la sua fidanzata è uscito dal. La notizia è trapelata nelle ore scorse. Perun ritorno alla vita drammatico, tanto che sembra sia stato necessario sedarlo.ha immediatamente urlato il nome della compagna, non sapendo che la stessa fosse morta ormai da giorni. E domani si terranno i funerali della 18enne originaria di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. L’ultimo saluto nei confronti della giovane è stato programmato per la mattinata di mercoledì, ore 10:30, presso il duomo del paese. A celebrare le esequie, come riferisce Oggi Treviso, sarà don Franco De Marchi, il prete di San Floriano che è la frazione dove vive la mamma di Giulia. Una scomparsa che ha spezzato la vita di due famiglie, a cominciare da quella della Zandarin, ...

