Dossena | ”Il mio Napoli ha dato più di quello che valeva Su Ancelotti…”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 5 novembre 2019): non posso giudicare un santone del calcio come Ancelotti, ma se analizziamo i numeri, è in deficit anche sotto l’aspetto del gioco A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Andrea, ex calciatore del. Queste le sue parole sulla squadra azzurra e su Ancelotti: “Il miohapiù diche. L’arrivo di Mazzarri ha reso iluna squadra che non moriva mai ed infatti molte gare le abbiamo vinte alla fine. Avevamo un buon tridente, il resto della squadra era formata da calciatori operai che provavano a dare il meglio. Uno come Cavani non si discute, ma l’allenatore mise tutti noi nella condizione di rendere al massimo. Non sono critico con l’attacco deldi oggi perché crea tanto, ma è evidente che la bella orchestra che c’era 2 anni fa, oggi non c’è più. Non posso giudicare un santone del calcio come ...

