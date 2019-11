Dopo gli insulti a Segre il segretario della Lega di Lecce Rodelli si dimette

Clima : il rilancio di Macron Dopo il ritiro degli USA - “nuovi impegni” : dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi, la cooperazione tra Europa e Cina sulle riduzioni delle emissioni responsabili dell’effetto serra sarà “decisiva“: “Se vogliamo rispettare l’accordo di Parigi, dobbiamo migliorare i nostri impegni sulla riduzione delle emissioni e dobbiamo confermare nuovi impegni per il 2030 e il 2050“, ha dichiarato Emmanuel Macron, intervenendo al Ciie di ...

Un prete deve fare una telefonata ma sbaglia numero - quello che accade Dopo è da pelle d’oca : Un prete, Padre Goyo Hildago, sacerdote cattolico di origini spagnole, che svolge il sacerdozio alla Chiesa di Santa Rosa da Lima, a Simi Valley, in California doveva fare una telefonata ad un suo parrocchiano ma ha composto un numero errato. Non se ne è accorto perché è scattata la segreteria telefonica e allora lui ha lasciato un messaggio pensando di stare a lasciarlo, appunto, al suo parrocchiano. dopo il bip ha detto così: «Sono padre ...

Atletica - la WADA indagherà sugli atleti di Salazar Dopo la squalifica per doping. La stella è Mo Farah : La WADA, Agenzia Mondiale Anti-Doping, svolgerà delle indagini su tutti gli atleti che hanno avuto dei legami con Alberto Salazar, celebre allenatore squalificato per quattro anni dall’USADA in seguito alle accuse di organizzazione e istigazione al doping con annesso traffico di testosterone, manomissione del processo di controllo del doping e somministrazione di L-carnitina. Il progetto Nike Oregon Project avviato dallo stesso Salazar è ...

Mauro Marin Dopo il ricovero incontra per la prima volta incontra il figlio : Barbara D’Urso a “Domenica live” ha avuto come ospite l’ex gieffino Mauro Marin dove racconta l’ incontro quando ha raccontato per la prima volta l’ex compagna Jessica Bellei e il loro bambino. Marin è appena uscito dalla clinica psichiatrica. «Stavo male non riuscivo a dormire». L’ex gieffino dice di aver sentito profondamente l’assenza della compagna e di soffrire di disturbo bipolare sin dalla ...

"Liliana Segre nonnetta mai eletta" : si dimette il coordinatore della Lega di Lecce Dopo gli insulti alla senatrice : Il coordinatore provinciale assume l'interim: "Parole esclusivamente a titolo personale e non nelle vesti di responsabile del nostro partito"

Dopo il ricovero psichiatrico Mauro Marin riconosce suo figlio : Metterò tutto in ordine per lui : Mauro Marin ha finalmente conosciuto suo figlio. Le vicissitudini private del vincitore della decima edizione del Grande Fratello sono spesso state al centro del gossip. Per due anni l'uomo non ha voluto riconoscere suo figlio ma ora che sta meglio ha deciso di fare il grande passo. Mauro Marin è considerato uno dei vincitori più bizzarri della storia del Grande Fratello in Italia. Provocatore nato, dentro la casa di Cinecittà si rese ...

De Laurentiis : “Dopo Calciopoli non è facile dare fiducia a tutti gli arbitri” : A Radio Kiss Kiss ha parlato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. “Si fa presto a parlar male degli altri e dei colleghi, non voglio vedere in casa degli altri, io mi preoccupo di casa mia e di difendere l’onore dei tifosi, della squadra, dell’allenatore e della società che devono essere rispettati. Quando leggo tanti opinionisti che dicono il tutto e il contrario di tutto, c’è un qualunquismo in giro che è diventato una cosa ...

Franco Antonello - il papà che ha ispirato Salvatores parla Dopo l’incidente del figlio : “Non è un delinquente - è un ragazzo che ha commesso un errore” : “Mio figlio non è un delinquente”. Franco Antonello si sfoga e si dispera. Alberto, il figlio 19enne, è ancora in coma, dopo che nella notte di Halloween con la sua auto si è schiantato contro un albero in un incidente nel quale ha perso la vita la fidanzata 18enne, Giulia Zandarin, seduta accanto a lui. “Non si può distruggere un ragazzo per una canna e per un colpo di sonno”, si dispera Antonello parlando con IlMattino di Padova. “Non si può ...

Everton - infortunio André Gomes : l’esito degli esami Dopo il terribile fallo del coreano Son : Il giocatore dell’Everton è stato sottoposto ad esami accurati che hanno evidenziato la frattura scomposta della caviglia destra Le terribili immagini dell’infortunio occorso ad André Gomes durante Everton-Tottenham hanno fatto rapidamente il giro del web, evidenziando sia il dolore provato dal giocatore dei Toffees sia il pianto del coreano Son, autore del fallo. AFP/LaPresse Nella serata di ieri, il portoghese è stato ...

Massimo Boldi : "Dopo la morte di mia moglie - la notte si accendeva una luce in camera. Ora non c'è più" : “I primi due anni dopo la sua morte avevo una luce in camera che nella notte cominciava ad accendersi. Potrebbe essere stata una presenza. Sono convinto che oggi si sia allontanata”. Era il 2004 quando, a causa di una malattia, moriva la moglie di Massimo Boldi, Marisa. In un’intervista a Domenica In, l’attore torna a parlare di lei e del periodo seguito alla sua scomparsa. “Dopo la morte della povera ...

Formula 1 – Bottas vince ad Austin - ma Hamilton è campione del mondo : la classifica piloti Dopo il Gp degli Stati Uniti : La vittoria al Gp degli Stati Uniti non basta a Valtteri Bottas, Hamilton è sei volte campione del mondo: la nuova classifica piloti dopo la gara di Austin Festa grande in casa Mercedes oggi al Gp degli Stati Uniti: Bottas si è aggiudicato la gara, ma gli applausi sono tutti per Lewis Hamilton, che ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale. Il britannico ha chiuso la sua gara al secondo posto, aggiungendo preziosi punti nella classifica ...

Dopo le imprese Trump studia un nuovo taglio alle tasse per la classe media : Finito l’effetto spinta della riduzione delle imposte corporate, il presidente accelera per presentare un suo nuovo piano di tagli fiscali nell'anno delle elezioni e intercettare i voti della classe media

