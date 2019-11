Domani sera alla Feltrinelli di piazza dei Martiri | la Ferrante Night

Allerta Meteo Toscana : “codice giallo” per maltempo fino a Domani sera : La Sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha esteso l’Allerta Meteo codice giallo, emessa nella giornata di ieri, a tutte le province della regione, con validità dalle 17 di oggi, sabato 2 novembre, fino alle 22 di domani, domenica 3 novembre. In Toscana è atteso un graduale peggioramento delle condizioni del tempo con piogge e temporali nella seconda parte della giornata di oggi. domani previsto ulteriore ...

Allerta Meteo - allarme ROSSO in Sicilia : stasera TORNADO - Domani ALLUVIONI. Importanti novità per le scuole chiuse : Allerta Meteo – La Protezione Civile ha lanciato l’allarme ROSSO, il più alto livello previsto dal sistema di Allertamento Meteorologico in Italia, per gran parte della Sicilia che domani – Venerdì 25 Ottobre – verrà colpita da fenomeni temporaleschi molto violenti. L’allarme ROSSO è relativo ai territori delle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta e a gran parte del territorio delle province ...

Milano : Domani sera occhi al cielo per vedere i detriti spaziali illuminati : occhi al cielo domani sera a Milano: l’artista olandese Daan Roosegaarde, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea, allestirà la Space Waste Lab Performance, una installazione outdoor che grazie a potentissimi fari Led è in grado di illuminare in tempo reale i detriti che gravitano intorno all’atmosfera terrestre. Sopra le nostre teste, in ogni momento, sono sospesi più di 29mila rifiuti spaziali, una discarica di oltre 8 milioni di kg ...

Ancelotti : “Ibra al Napoli? Lo chiamo stasera e Domani vi dico tutto” : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky al termine della vittoria conquistata al San Paolo contro il Verona in una partita molto complicata Particolarmente soddisfatto oggi? «Il risultato è importante per ripulire l’ambiente da qualche scoria. La seconda parte della gara è stata ben controllata. Abbiamo giocato con una squadra molto fisica e abbiamo fatto fatica a entrare in partita nel primo tempo. Si può giocare ...

Arriva la Luna del cacciatore : Domani sera naso all’insù per osservare lo spettacolo : Dopo la Notte della Luna celebrata il 5 ottobre in tutto il mondo, la Luna si prende ancora la scena nel cielo notturno. Domenica notte, infatti, potremo osservare la Luna del cacciatore splendere grande e luminosa nel cielo. Questo plenilunio deve il suo nome ai nativi americani che aiutati dal suo bagliore seguivano le tracce delle loro prede. Quella in arrivo poco dopo le 23,00 di domenica 13 ottobre “è una Luna piena normalissima, ...

Governo : Conte Domani al Dis - in serata incontro con presidente Consiglio Ue : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Mattinata al Dis, appuntamento alle 9.30, per il giuramento dei neoassunti nel Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica per il premier Giuseppe Conte. Alle 20, invece, il capo del Governo riceverà a Palazzo Chigi il belga Charles Michel, presidente designato del Consiglio Ue.L'articolo Governo: Conte domani al Dis, in serata incontro con presidente Consiglio Ue sembra essere il primo su ...

Ci vediamo Domani film stasera in tv 28 settembre : cast - trama - curiosità - streaming : Ci vediamo domani è il film stasera in tv sabato 28 settembre 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Ci vediamo domani film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 11 aprile 2013GENERE: CommediaANNO: 2013REGIA: Andrea Zaccariellocast: Enrico Brignano, Burt Young, Francesca ...

Programmi TV di stasera - sabato 28 settembre 2019. Su Rai3 Enrico Brignano in «Ci vediamo Domani» : Enrico Brignano in Ci vediamo domani Rai1, ore 21.30: Ulisse -Il Piacere della Scoperta Alberto Angela presenta la seconda puntata della nuova stagione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta. In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, il programma di divulgazione scientifica celebra il genio italiano con una puntata interamente dedicata alle sue creazioni e alla sua straordinaria esistenza. Il viaggio comincerà in Francia, ...