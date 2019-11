Disturbi dell’udito per 7 | 3 milioni di italiani | casi in aumento tra i giovani

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Problemi di udito inper gli. Sono 7,3quelli che soffrono di ipoacusia. Cresciuti del 4,8% tra il 2012 e il 2018. Di più tra gli over 80 (+12,2% nello stesso periodo) e tra le persone nella fascia d’età 46-60 anni (+9,8%). Si può stimare che nel 2025 il numero di persone con un calo uditivo autodiagnosticato sarà di 8e che diventeranno tra i 10 e gli 11nel 2050. È quanto emerge da una ricerca realizzata dal Censis – “Sentirsi bene. Il valore sociale dell’audioprotesi” – con il contributo non condizionante di Confindustria dispositivi medici, in particolare di Anifa (Associazione nazionale importatori e fabbricanti audioprotesi), con Ana (Associazione italiana audioprotesisti) e Anap (Associazione nazionale audioprotesisti professionali). La Ricerca è stata presentata oggi a Roma da Ketty Vaccaro, responsabile dell’Area ...

pasqualecaso92 : @HellasVeronaFC Juric fa lavoro differenziato? Chiedo per conto di tutte le tifoserie della @SerieA visto che ieri… -