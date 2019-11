Fonte : ilnapolista

(Di martedì 5 novembre 2019) Su Repubblica la questione deitv della Serie A per il periodo 2021-24. Ieriha presentato alla Lega la sua proposta per il prossimo triennio (con clausola di rinnovo per altri tre anni). La struttura è quella già anticipata e già allo studio: 1,283a stagione (una base di 1,15più 55 milioni didi archivio e 78 milioni per i costi di produzione) per realizzare il canale della Serie A. Solo piccoli affinamenti relativi a garanzie finanziarie, tempistiche di pagamento e modalità della raccolta pubblicitaria, scrive il quotidiano. Ora la Lega esaminerà con attenzione la proposta, come annunciato dall’ad De Siervo e deciderà entro la fine del mese. Poi si aprirà il bando tradizionale per le tv, che entreranno in competizione con. Repubblica scrive che lo spartiacque sarà fissato a 1,15. Se le tv nonquella cifra, ...

napolista : Diritti tv, #Mediapro fa la sua offerta. Se #Sky e #Dazn non offriranno almeno 1,15 miliardi la Lega accetterà Su… - digitalsat_it : Serie A, Sky e DAZN interessate ai nuovi diritti. Da Mediapro proposta canale Lega - PianetaMilan : #DirittiTV @SerieA 2021-2024: recapitata in #LegaCalcio l'offerta di @GrupoMEDIAPRO - #SerieA #SerieATIM #MediaPro… -