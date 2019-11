DIRETTA Borussia Dortmund-Inter | Live Champions League 2019-2020 | orario | tv | streaming e

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) Questa sera (5 Novembre) alle ore 21.00 l’è chiamata a fare risultato sul campo delper continuare il suo viaggio in. I ragazzi di Antonio Conte hanno sofferto all’esordio con lo Slavia Praga e hanno subito una sconfitta immeritata sul campo del Barcellona. La vittoria nella gara di San Siro contro i tedeschi ha rilanciato le ambizioni dei nerazzurri. Ora bisogna completare il lavoro portando a casa almeno un pareggio dalla trasferta sul campo del. La squadra di Favre ha 4 punti in classifica così come l’. Va da sé che la compagine che avrà la meglio sarà veramente ad un passo dagli ottavi di finale. Ai ragazzi di Conte potrebbe andare bene anche un pari a patto che vinca le successive due sfide in casa con il Barcellona e in trasferta sul campo dello Slavia Praga. Per quanto riguarda le probabili ...

