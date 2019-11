Diablo 4 ci presenta il Barbaro con un nuovo video gameplay

Fonte : eurogamer

(Di martedì 5 novembre 2019)4 sicon un. Come possiamo vedere, nelfilmato di gioco facciamo conoscenza con il, una delle classi annunciate in4, assieme al Druido e all'Incantatrice.Vale sicuramente la pena notare abilità e sistema di combattimento di questo personaggio, specializzato come ben potrete immaginare nell'utilizzo della forza bruta per spazzare via i nemici che gli si parano davanti, oppure per distruggere anche alcuni elementi della mappa di gioco.Attualmente non sappiamo ancora quando4 sarà lanciato, ma quanto meno sappiamo che non uscirà prossimamente, come la stessa Blizzard ha tenuto a precisare: "Il gioco non uscirà molto presto". Le ipotesi più plausibili sono la fine del 2020, mentre le piattaforme che ci aspettiamo sono naturalmente PC, assieme anche a PS4, Xbox One ed eventuali console di nuova generazione.Leggi altro...

