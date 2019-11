Di Maio-Xi tra calcio e prosecco Italia e Cina mai così vicine Video

Risultati Liga - 12^ giornata : il Valladolid strapazza il Maiorca - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Liga – Torna in campo la Liga dopo il turno infrasettimanale. Si gioca la dodicesima giornata. Si parte sabato alle 13 con Espanyol-Valencia, colpo grosso in trasferta ed in rimonta, finisce 1-2. Clamoroso tonfo del Barcellona contro il Levante, pari in Siviglia-Atletico Madrid. In serata solo un pari per il Real Madrid contro il Betis. Domenica occhi puntati su Villarreal-Bilbao e sullo scontro d’altissima ...

Memorandum Italia-Libia : Di Maio promette modifiche - non stravolgimenti : Siamo giunti alla data di rinnovo del Memorandum Italia-Libia: salvo improbabili iniziative contrarie delle istituzioni italiane, che come previsto non si sono verificate, l'accordo di collaborazione per la gestione dei flussi migratori che ha suscitato tante polemiche si rinnova automaticamente oggi, sabato 2 novembre. Nei giorni scorsi abbiamo assistito a una forte pressione da parte delle Ong sul governo per superare o almeno riconfigurare ...

Crozza e lo stratagemma di Conte - Grillo e Zingaretti per eliminare Di Maio. Ma il finale è a sorpresa : Maurizio Crozza veste i panni Contemporaneamente di Beppe Grillo, Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti , nella sesta puntata di “Fratelli di Crozza“, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. I tre, uniti in una tavola rotonda, progettano uno stratagemma per realizzare “l’eliminazione fisica di un Ministro degli Esteri di Avellino, facendolo sembrare un incidente”. Basta un’arma insospettabile: un ...

Accordi & Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Per il Movimento al governo meglio Di Maio che Di Battista” : “Di Battista sarebbe stato perfetto per il Movimento di lotta, che è all’opposizione contro la destra e la sinistra. Dopo che il Movimento Cinque Stelle ha preso il 33% e deve governare è meglio Di Maio“. Così Marco Travaglio, direttore de il Fatto Quotidiano, risponde, nel suo intervento settimanale nel talk politico ‘Accordi & DisAccordi’, in onda sul Nove tutti i venerdì alle 22.45, condotto da Andrea Scanzi ...

Luigi Di Maio teme gli agguati di Zingaretti e Franceschini : "Vogliono trasformarci in un partito del 2%" : Luigi Di Maio è colpito su ogni lato e, ora più che mai, deve guardarsi bene le spalle anche da quei scomodi alleati. Per il leader del Movimento i dem, in particolare Nicola Zingaretti e il suo capo delegazione Dario Franceschini, non riserbano le migliori intenzioni. Altro che un progetto politico

"Di Maio non è lucido e manda a picco il M5S - si riposi La nostra squadra al governo è la selezione del peggio" : INTERVISTA 'BOMBA' AL SENATORE DEL M5S MARIO MICHELE GIARRUSSO/ "Quando c'è un capo politico deve assumersi la responsabilità politica di tutti i risultati, negativi e positivi. E dopo tutti i rovesci elettorali a cui abbiamo assistito, ultimo il 7,4% in Umbria, non so più che cosa debba accadere per dimettersi. E' ora che Luigi... Segui su affaritaliani.it

Bersani : "Caro Di Maio - la destra ha usato il governo con voi come sgabello - balzana l'idea di correre soli in Emilia Romagna" : ″È indecente che una regione che vale più di un governo venga presa in ostaggio per una resa dei conti nazionale”. Pier Luigi Bersani, intervistato dal Corriere della Sera, interviene sulla prossima tornata elettorale.L’Emilia-Romagna vale più del governo? “Non ne voglio neanche parlare di cosa sarebbe chiudere bottega di una delle sale macchine del riformismo - risponde l’esponente dei Leu -. ...

Le “spine” di Di Maio tra alleanza Pd - Regionali e capogruppo M5s : Il secondo governo Conte va protetto, e nel frattempo, il Movimento 5 Stelle ha bisogno di crescere nella sua organizzazione. All'indomani della 'botta' presa alle Regionali in Umbria, la strada dell'accordo con il Pd a livello nazionale deve proseguire il suo percorso anche perche' M5s ha piu' cose in comune con i democratici - vedi diritti civili e temi ambientali - che non con la Lega di Matteo Salvini. E' questo lo scenario che viene ...

Rocco Casalino pronto a sostituire Luigi Di Maio : le trame per Giuseppe Conte capo M5s : Le valigie di Luigi Di Maio sono già pronte, manca solo l'ok dei Cinque Stelle. Quella che sembrava una mera ipotesi sta prendendo piede nei piani niente meno che di Rocco Casalino. Il braccio destro di Davide Casaleggio, nonché portavoce del premier, sembra aver raggiunto l'obiettivo del suo "clien

Di Maio : "Gli accordi con la Libia possono essere migliorati ma una riduzione dell'assistenza italiana significherebbe più partenze e più tragedie in mare" : Al question time il ministro degli Esteri propone la convocazione della commissione italo-libica per valutare eventuali future modifiche ma intanto il Memorandum verrà confermato. Lamorgese riferirà la prossima settimana alla Camera

M5s - le tensioni dopo l’Umbria : dalla leadership di Di Maio che traballa al bisogno di nuove identità. Partendo dall’ambiente (come vuole Grillo) : Una botta. Attesa, ma pur sempre una botta. Che arriva nel momento peggiore per la leadership di Luigi Di Maio e aumenta ancora di più il caos nel Movimento. La sconfitta in Umbria, qualunque cosa dica Giuseppe Conte per ridimensionarla, ha dato l’ennesima scossa agli equilibri interni del M5s. Lo sapevano tutti, dicono oggi, che sarebbe andata così male: lo sapevano gli attivisti e i parlamentari, lo sapeva (lo assicura) il capo politico. ...

M5s - eletti dell’Emilia-Romagna incontrano Di Maio : “Nessuna alleanza con i partiti alle Regionali - valutiamo le liste civiche” : Luigi Di Maio fa il punto con i parlamentari e i consiglieri Regionali dell’Emilia Romagna in vista delle prossime elezioni, dopo l’esperimento dell’alleanza locale in Umbria con il Partito Democratico. “L’indicazione principale arrivata dagli eletti – dice all’Adnkronos una fonte presente alla riunione – è di andare da soli, perché la corsa solitaria ci caratterizza di più: ci vediamo come un Movimento ...

Maurizio Costanzo Show : Di Maio - Sgarbi e Platinette tra gli ospiti della prima puntata : Maurizio Costanzo Show Il Maurizio Costanzo Show torna nella seconda serata di Canale 5. Il nuovo ciclo di puntate del talk Show condotto da 37 anni da Maurizio Costanzo partirà eccezionalmente questa sera dopo la replica del film Titanic, di cui sarà trasmessa la prima parte (la seconda domani). Costanzo inaugurerà la stagione 2019/2020 del programma accogliendo sul palco uno dei personaggi più chiacchierati della politica attuale, a pochi ...

Umbria - Verini (Pd) : “Di Maio sbaglia a parlare di esperimento fallito. Dobbiamo ragionare insieme per competere con la destra” : “Di Maio parla di esperimento fallito in Umbria? Secondo me, sbaglia. E’ chiaro che questo esperimento, come lo chiama lui, ha avuto enormi limiti, perché pensato e partorito all’immediata vigilia della presentazione delle liste. Questo dialogo che io considero utile andava e andrebbe fatto con più tempo e approfondimento“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), il commissario ...