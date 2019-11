Debora Caprioglio sconvolge tutti a “Domande al buio” su Rai1 | l’attrice rivela “Il mio

Fonte : baritalianews

(Di martedì 5 novembre 2019) La famosa attriceè stata ospite dellealdel programma Vieni da me andato in onda su Rai 1 e condotto da Caterina Balivo.ha parlato della sua vita privata e in particolare della sua vita sentimentale. Pur soffrendo la famosa attrice ha volutore che il suo matrimonio con Angelo Maresca è finito. I due si sarebbero lasciati da più di un anno.ha detto che: “Ho sposato mio marito che avevo 40 anni e sono molto felice di averlo fatto, perché sono stati anni meravigliosi. Ma attualmente non stiamo più insieme. Siamo ancora molto legati, ma le nostre strade si sono divise con molta tranquillità e serenità. Anche se è sempre un dolore e un fallimento, non è stata una chiusura, perché io e Angelo ci vorremmo sempre un gran bene e siamo come fratello e sorella”.ha voluto anche spiegare ...

caterinabalivo : Grazie a Stefano Tacconi, @DeboraCapriogl1 e Vittorio De Scalzi per essersi raccontati a @vienidameRai e grazie a t… - lorenzog31 : RT @caterinabalivo: Grazie a Stefano Tacconi, @DeboraCapriogl1 e Vittorio De Scalzi per essersi raccontati a @vienidameRai e grazie a tutti… - vienidameRai : RT @caterinabalivo: Grazie a Stefano Tacconi, @DeboraCapriogl1 e Vittorio De Scalzi per essersi raccontati a @vienidameRai e grazie a tutti… -