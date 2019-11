Così ho gettato nel Tevere le statue indios di Papa Francesco

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Cristina Verdi La confessione del 26enne austriaco Alexander Tschugguel in un video pubblicato sul sito del blog tradizionalista Corrispondenza Romana: "Quelleviolavano i dettami della nostra religione" Si chiama Alexander Tschugguel, ha 26 anni e l’aria del bravo ragazzo. È lui a confessarsi davanti ad una telecamera per rivendicare, quasi fosse un terrorista, di avernellette indigene poste nella chiesa di Santa Maria in Traspontina in occasione del Sinodo sull’Amazzonia che si è concluso qualche giorno fa. Un gesto per il quale ha chiesto perdono lo stesso, in qualità di vescovo di Roma. Per Alexander e i suoi amici, tutti provenienti dall’Austria, quelledi “idoli pagani” messe in bella mostra all’interno di una chiesa cattolica contravvengono al primo comandamento: “Non avrai altro Dio all’infuori di me”. Per questo i ...

m_pupita : L' #EmiliaRomagna leader mondiale nell'industria dell'imballaggio #plastictax Così il #Pd verrà impacchettato e get… - GiulianoAdaglio : @bruniEmanuele1 Sono d'accordo ma sai, vai 4-3-1... le altre della division hanno perso tutte, tornano Daniels, Wal… - djmisterpiu : era cosi; palmacci a via xxx hanno gettato un vaso dalla finestra per via che e stato occupato il posto auto del m… -